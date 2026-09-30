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Социальная справедливость означает, что государство выполняет свои обязательства перед человеком, даже когда это сложно, – Терехов

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read1 мин
icon 3,3 т.
Социальная справедливость означает, что государство выполняет свои обязательства перед человеком, даже когда это сложно, – Терехов
Игорь Терехов, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин
Источник: «Укринформ»

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов сообщил о регистрации в Верховной Раде двух законопроектов, направленных на борьбу с бедностью и усиление социальной поддержки украинцев.

Об этом он написал в своём блоге для "Укринформа".

Речь идет о законопроекте №16069 о снижении НДС на продукты питания, лекарственные средства, детские и другие социально значимые товары, а также №16096 об усилении поддержки внутренне перемещенных лиц. Законодательные инициативы в АПМГ готовили совместно с профильными экспертами и народными депутатами, в частности представителями межфракционных объединений "ВПЛ Украины" и "Прифронтовые территории".

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Терехов подчеркнул, что необходимость таких решений продиктована масштабами бедности в стране. По приведенной им оценке Всемирного банка, в 2025 году за чертой бедности находились 41,6 % населения Украины.

"Украинцы взяли на себя огромные обязательства перед государством. Они защищают его с оружием в руках, лечат и обучают под обстрелами, поддерживают работу предприятий, восстанавливают сети. Теряют близких, здоровье, дома. Государство обязано отвечать им взаимностью. Оно не имеет права оставлять их один на один с бедностью и последствиями войны", — отметил глава АПМГ.

По его словам, поддержку людей не стоит противопоставлять ответственной бюджетной политике.

"Мою позицию могут называть слишком социальной или "левой". Я готов её отстаивать. Для меня социальная справедливость означает, что государство помнит о своих обязанностях перед человеком даже тогда, когда выполнять их сложно. Бюджет существует для того, чтобы защищать людей. Бюджетная дисциплина должна служить этой цели", – резюмировал Терехов.

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