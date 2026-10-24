Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всех

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Придется искать компромисс": Рубио назвал главный вопрос в переговорах о завершении войны в Украине"Придется искать компромисс": Рубио назвал главный вопрос в переговорах о завершении войны в Украине"Очень ждали этого": пограничники отец и сын встретились после четырех лет плена. Видео"Очень ждали этого": пограничники отец и сын встретились после четырех лет плена. ВидеоЕму навсегда останется 42: в борьбе за Украину погиб майор Вадим Гончарук из Ивано-ФранковскаЕму навсегда останется 42: в борьбе за Украину погиб майор Вадим Гончарук из Ивано-ФранковскаВесь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосетиВесь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосетиДональд Трамп"Это все равно не сработает": Трамп не исключил введение 200% пошлин против России и Украины. Видео"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья$3 тыс. за студенческую отсрочку: на Харьковщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото$3 тыс. за студенческую отсрочку: на Харьковщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото"Шевченко никогда не работал в Киевском университете": репетитор раскрыла малоизвестный факт о Кобзаре"Шевченко никогда не работал в Киевском университете": репетитор раскрыла малоизвестный факт о КобзареВ Иордании неизвестные напали на церковь и убили не менее 7 человек: король пообещал возмездиеВ Иордании неизвестные напали на церковь и убили не менее 7 человек: король пообещал возмездиеБольшинство американцев считают Украину союзником, а Россию недружественной страной: результаты опросаБольшинство американцев считают Украину союзником, а Россию недружественной страной: результаты опроса

Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всех

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
369
Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всех
Илюстрация к гороскопу. Источник: pexels

Суббота, 24 октября 2026 года – деятельный день под влиянием убывающей Луны и ретроградного Меркурия, который советует завершать старые дела, проверять договоренности и не спешить с крупными финансовыми решениями.

Астрологи советуют в этот день быть активными, хорошо заняться спортом, или просто прогуляться. 

Овен

Суббота подтолкнет вас к тому, чтобы выйти из дома. Вам не нужно организовывать большую поездку – достаточно будет кофе в городе, прогулки или встречи с друзьями. Небольшая смена планов улучшит ваше настроение.

Телец

Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими, но не переусердствуйте с планами. Если почувствуете усталость, позвольте себе вернуться домой пораньше. Помните, вам не нужно быть везде.

Читайте также
Владимир АрьевВладимир Арьев
39,1 т.
Под потенциальной угрозой – безопасность военных, работа государственных учреждений и связь миллионов украинцев
39,1 т.
Под потенциальной угрозой – безопасность военных, работа государственных учреждений и связь миллионов украинцев
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
32,6 т.
Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать
32,6 т.
Драпатый издал специальное поручение, чтобы не давать укрытие коррупционерам в ВСУ: как это будет работать
Владимир ВятровичВладимир Вятрович
6,6 т.
Как благодаря Шухевичу удалось остановить убийства поляками украинцев
6,6 т.
Как благодаря Шухевичу удалось остановить убийства поляками украинцев

Близнецы

Стоит посвятить субботу тому, что вам давно нравилось. Поездка за город, шопинг, кино или встреча с друзьями пойдут вам на пользу после напряженной недели. Не переживайте, если сегодня не получится все спланировать.

Рак

Сегодня вы можете неожиданно встретить кого-то из знакомых в неожиданном месте. Короткий разговор вернет вам воспоминания и поднимет настроение. Возможно, стоит возобновить общение.

Лев

Стоит посвятить субботу небольшим переменам в доме, о которых ты давно мечтал. Перестановка мебели, добавление нового растения или уборка какого-то конкретного места – этого будет достаточно, чтобы почувствовать разницу. Не обязательно делать полный ремонт, чтобы улучшить настроение.

Дева

Сегодня вам не обязательно составлять подробное расписание на каждый час. Оставьте место для спонтанного решения или предложения близкого человека. Это может стать одним из тех дней, которые вы будете с теплотой вспоминать именно потому, что ничего не было запланировано.

Весы

Суббота благоприятствует спонтанным решениям. Если сегодня утром вам придет в голову идея провести вечер вне дома, отправиться в короткую поездку или поужинать вместе, дайте ей шанс. Лучшие планы не всегда составляются за несколько дней вперед.

Скорпион

Кто-то может прислать вам фотографию чего-то, что он случайно нашел на чердаке, в саду или подвале. Если вы узнаете на ней что-то из прошлого, расспросите подробнее. Возможно, вы заведете разговор, который долго откладывали.

Стрелец

Сегодня вам необходимы покой и тишина, отдых от чужих проблем. Возможно, в последние дни вы слишком много энергии уделяли чужим делам. Вечером выключите телефон раньше обычного и позвольте себе просто расслабиться.

Козерог

Сегодня вы можете случайно встретить кого-то, кого давно не видели. Короткий разговор быстро перерастет в воспоминания о былых временах. Возможно, позже вы свяжетесь с другим человеком из вашего прошлого.

Водолей

Кто-то, с кем вы давно не общались, может неожиданно связаться с вами. Не стоит сразу предполагать, что им что-то от вас нужно – возможно, они просто вспоминают старого знакомого. Этот разговор может поднять вам настроение больше, чем вы думаете.

Рыбы

Сегодня ты можешь получить весточку от человека, о котором давно не вспоминал. Разговор может пробудить много воспоминаний, но это не значит, что нужно зацикливаться на прошлом. Просто воспринимай это как приятную встречу после стольких лет.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Гороскопы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!