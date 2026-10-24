Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всех

Суббота, 24 октября 2026 года – деятельный день под влиянием убывающей Луны и ретроградного Меркурия, который советует завершать старые дела, проверять договоренности и не спешить с крупными финансовыми решениями.

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Астрологи советуют в этот день быть активными, хорошо заняться спортом, или просто прогуляться.

Овен

Суббота подтолкнет вас к тому, чтобы выйти из дома. Вам не нужно организовывать большую поездку – достаточно будет кофе в городе, прогулки или встречи с друзьями. Небольшая смена планов улучшит ваше настроение.

Телец

Сегодня хороший день, чтобы провести время с близкими, но не переусердствуйте с планами. Если почувствуете усталость, позвольте себе вернуться домой пораньше. Помните, вам не нужно быть везде.

Близнецы

Стоит посвятить субботу тому, что вам давно нравилось. Поездка за город, шопинг, кино или встреча с друзьями пойдут вам на пользу после напряженной недели. Не переживайте, если сегодня не получится все спланировать.

Рак

Сегодня вы можете неожиданно встретить кого-то из знакомых в неожиданном месте. Короткий разговор вернет вам воспоминания и поднимет настроение. Возможно, стоит возобновить общение.

Лев

Стоит посвятить субботу небольшим переменам в доме, о которых ты давно мечтал. Перестановка мебели, добавление нового растения или уборка какого-то конкретного места – этого будет достаточно, чтобы почувствовать разницу. Не обязательно делать полный ремонт, чтобы улучшить настроение.

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Дева

Сегодня вам не обязательно составлять подробное расписание на каждый час. Оставьте место для спонтанного решения или предложения близкого человека. Это может стать одним из тех дней, которые вы будете с теплотой вспоминать именно потому, что ничего не было запланировано.

Весы

Суббота благоприятствует спонтанным решениям. Если сегодня утром вам придет в голову идея провести вечер вне дома, отправиться в короткую поездку или поужинать вместе, дайте ей шанс. Лучшие планы не всегда составляются за несколько дней вперед.

Главные истории дня

Скорпион

Кто-то может прислать вам фотографию чего-то, что он случайно нашел на чердаке, в саду или подвале. Если вы узнаете на ней что-то из прошлого, расспросите подробнее. Возможно, вы заведете разговор, который долго откладывали.

Стрелец

Сегодня вам необходимы покой и тишина, отдых от чужих проблем. Возможно, в последние дни вы слишком много энергии уделяли чужим делам. Вечером выключите телефон раньше обычного и позвольте себе просто расслабиться.

Козерог

Сегодня вы можете случайно встретить кого-то, кого давно не видели. Короткий разговор быстро перерастет в воспоминания о былых временах. Возможно, позже вы свяжетесь с другим человеком из вашего прошлого.

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Водолей

Кто-то, с кем вы давно не общались, может неожиданно связаться с вами. Не стоит сразу предполагать, что им что-то от вас нужно – возможно, они просто вспоминают старого знакомого. Этот разговор может поднять вам настроение больше, чем вы думаете.

Рыбы

Сегодня ты можешь получить весточку от человека, о котором давно не вспоминал. Разговор может пробудить много воспоминаний, но это не значит, что нужно зацикливаться на прошлом. Просто воспринимай это как приятную встречу после стольких лет.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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