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SOCAR и Superhumans Center продолжают сбор средств на топливо для эвакуации раненых

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read1 мин
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SOCAR и Superhumans Center продолжают сбор средств на топливо для эвакуации раненых
SOCAR и Superhumans Center ставят перед собой цель собрать 2 млн грн на топливо для реанимобилей и эвакуационного транспорта. Источник: SOCAR

Совместная благотворительная инициатива сети АЗС SOCAR и медицинского центра Superhumans Center уверенно приближается к экватору – из необходимых 2 млн грн на топливо для реанимобилей и эвакуационного транспорта уже собрано почти половину.

Собранные средства направляются на обеспечение топливом спецтранспорта, который осуществляет целенаправленную и безопасную эвакуацию тяжелораненых пациентов в медицинские учреждения. Ежемесячно около 300 военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий, получают бесплатное протезирование, реконструктивную хирургию и реабилитацию в центрах Superhumans в Винниках, Днепре и Одессе.

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Присоединиться к проекту можно на АЗК SOCAR, оставив благотворительный взнос от 100 гривен на кассе или совершив прямой перевод в мобильном приложении SOCAR level.

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