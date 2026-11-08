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Снегопады и периоды резкого похолодания: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027

Мария ДрофичМария Дрофич
Time to read1 мин
225
Снегопады и периоды резкого похолодания: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027
Иллюстративное фото. Источник: pexels

Зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы, однако синоптики не исключают снегопадов, морозов и резких изменений погоды. Также, по прогнозам специалистов, в большинстве европейских регионов возможно увеличится количество осадков.

Об этом свидетельствуют сентябрьские сезонные расчеты европейской климатической службы Copernicus и американского Центра прогнозирования климата NOAA. На прогнозы влияют, в частности, ожидаемое изменение климатических условий в Тихом океане и возможное развитие явления Эль-Ниньо.

Какой может быть зима в Украине

По оценкам климатических моделей, этой зимой в Европе будут преобладать температуры выше средних показателей. В то же время для значительной части континента растет вероятность большого количества осадков.

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Для Украины это может означать более мягкий зимний сезон. Однако кратковременные волны морозов, снегопадов и резких погодных колебаний не исключены. По прогнозам специалистов, в течение зимы возможны периоды существенного понижения температуры.

Как Эль-Ниньо может повлиять на погоду

Одним из факторов, которые учитывают метеорологи, прогнозируя погоду, является Эль-Ниньо. Это климатическое явление характеризуется необычным нагреванием поверхностных вод в тропической части Тихого океана. Оно влияет на движение воздушных масс.

По оценке NOAA, осенью и зимой 2026–2027 годов Эль-Ниньо может перейти в очень сильную фазу. Ожидается, что зимой он продолжит влиять на атмосферную циркуляцию.

Однако это не означает автоматического потепления в Украине, поскольку его последствия различаются в зависимости от региона мира.

Будут ли сильные морозы и снегопады

Опубликованные синоптиками сезонные расчеты пока не позволяют определить, какой будет погода зимой. В частности, сейчас невозможно достоверно спрогнозировать, будет ли в декабре устойчивый снежный покров, принесет ли январь сильные морозы, а февраль – раннюю оттепель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в ноябре 2026 года и в течение зимних месяцев ожидают более высокую, чем климатическая норма, среднемесячную температуру воздуха. В то же время синоптики предупреждают, что общая тенденция к потеплению не исключает периодов ощутимого похолодания, морозов и осадков

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