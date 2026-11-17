1 октября 2026 года российский "Шахед" попал в здание киевской школы, которой руководит Валентина Черная. Удар услышали сотрудники и дети. Беспилотник пробил стену лестничной клетки между этажами, однако его боеголовка не сдетонировала. Валентина Черная считает это настоящим чудом, поскольку в тот день в школе было очень много детей. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Для школы это уже не первые разрушения в результате российских атак. В июле 2025 года из-за ударов возле здания были выбиты все окна. На этот раз, к счастью, удалось избежать и больших разрушений, и жертв среди детей и сотрудников школы. После объявления воздушной тревоги все находились в укрытии. Поэтому самого попадания дети не видели, а лишь услышали грохот.

"Возгорание было – горел кабель. Поэтому наши сотрудники тушили его огнетушителями, чтобы огонь не разгорался. А мы начали немедленно сообщать родителям, что с детьми все в порядке, дети целы и находятся в укрытии. Ведь родители пережили еще большую панику, они не знали, что там происходит. Все ли в порядке, живы ли все дети", – говорит Валентина.

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После атаки школу планируют восстановить до начала зимы. Во время визита в учебное заведение Президент Украины заверил, что работы проведут в кратчайшие сроки, чтобы дети могли вернуться к полноценному обучению в безопасных условиях.

Валентина Черная работает в школе с 1994 года, а возглавляет учреждение с 2007-го. Она вспоминает, как до полномасштабного вторжения в учреждении училось более тысячи детей, как в начале большой войны опустели классы, а работники школы готовили еду и помогали жителям района. Сегодня школьное укрытие остается важным убежищем не только для учеников, но и для жителей окружающего частного сектора.

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"Мы очень многим людям оказывали помощь, готовили еду. Родители привозят детей в школу, потому что знают, что здесь есть укрытие и дети более или менее в безопасности. И даже сейчас ходят такие шутки, что укрытие нашей школы переживет и атомный взрыв. Поэтому, видите, мы уже и смеемся, и шутим", – говорит она.

Валентина Черная считает, что очень важно сохранить свидетельства об этой атаке, чтобы мир знал о преступлениях российской армии против украинских детей и мирных жителей, а виновные обязательно понесли наказание.

"Мир должен знать. Все факты должны где-то храниться", – подчеркивает директор.

Смотрите историю Валентины здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.