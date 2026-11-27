В астрологических портретах прирожденными путешественниками предстают Стрелец, Близнецы и Овен. Стрелец едет за новыми впечатлениями, Близнецы – за знакомствами, а Овен ищет вызов, ради которого готов отправиться в дорогу и без долгих сборов.

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Vogue предлагает выбирать формат путешествия с учетом черт, которые астрология приписывает каждому знаку. Для Близнецов это может быть фестиваль, где программу выбирают на ходу, а для Овна – даже спортивные соревнования, на которые интересно поехать одному.

Стрелец: поехать туда, где все новое

Чем меньше Стрелец знает о месте, тем интереснее ему туда отправиться. Elle объясняет его любовь к поездкам любознательностью: Стрельцу хочется увидеть, как живут люди в других странах, и познакомиться с их культурой. Даже задержка рейса для него – повод изменить планы и посмотреть, куда заведет новый маршрут.

Стрельцу нравятся длительные поездки за границу: так есть время разобраться в том, что заинтересовало его в пути. Один из маршрутов для него пролегает через Юго-Восточную Азию: от Багана в Мьянме до Ангкор-Вата в Камбодже и Луангпхабанга в Лаосе.

Приключение и интерес к местной жизни в таком путешествии легко сочетаются. В Бутане поводом задержаться станет знакомство с буддийской культурой и древними монастырями, а в Иордании пеший маршрут от Вади-Рам до Петры даст возможность пообщаться с бедуинами.

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Близнецы: найти компанию в пути

Близнецам нравится путешествовать группой. Они одинаково легко соглашаются и на спокойный отдых, и на насыщенный маршрут, а отмененные планы их не слишком беспокоят. Интерес к людям делает для них привлекательными поездки, где можно и узнать что-то новое, и познакомиться с другими путешественниками.

На Summit at Sea Близнецам подойдет возможность послушать специалистов и пообщаться с другими участниками. Другой вариант – Burning Man: на фестивале в пустыне можно каждый день решать, чем заняться, в зависимости от настроения и того, с кем свела дорога.

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Овен: испытать себя на маршруте

"Огненные знаки, такие как Овен, Лев и Стрелец, больше склонны к приключениям и выходу из зоны комфорта", – говорит астролог British Vogue Элис Белл.

Овен не любит долго решать, куда поехать: забронировать поездку в последнюю минуту его побуждает и выгодное предложение, и внезапное желание отправиться в путь. В дороге ему интереснее всего, когда есть конкретная цель и нужно приложить усилия, чтобы ее достичь.

Для Овна такой целью может стать восхождение на Килиманджаро в Танзании, высочайшую вершину Африки. Если же хочется соперничества, другой вариант – самостоятельная поездка на остров Гавайи, чтобы принять участие в соревнованиях Iron Man.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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