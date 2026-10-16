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"Вкус отдыха в стиле Michelin": во Львове состоится закрытый гастрономический вечер

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"Вкус отдыха в стиле Michelin": во Львове состоится закрытый гастрономический вечер
Во Львове состоится закрытый гастрономический вечер THE TABLE 8

В пятницу, 23 октября, в львовском Bank Hotel состоится закрытый гастрономический вечер THE TABLE 8. Мероприятие объединит авторскую кухню, музыку, искусство гостеприимства и стиль.

Для гостей будут готовить блюда шеф-повара с опытом работы на уровне Michelin, а также предусмотрены барный перформанс, авторские коктейли и многое другое. Анонс мероприятия опубликовала в Instagram организатор мероприятий nelya_shpilevaya.

Что ждет гостей мероприятия

Закрытый гастрономический вечер THE TABLE 8 станет площадкой для новых знакомств, обмена идеями и налаживания деловых контактов в непринужденной атмосфере.

Главным украшением вечера станет авторское меню от шеф-поваров с опытом работы в ресторанах уровня Michelin. Стефано Антониолли, Виктор Тимчишин, Юрий Диденко и Илья Червенко представят эксклюзивные блюда, приготовленные непосредственно на глазах у гостей.

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''Вкус отдыха в стиле Michelin'': во Львове состоится закрытый гастрономический вечер

Изюминкой вечера станет авторское меню от шеф-поваров. Источник: Скриншот

Помимо кулинарных шедевров, гостей ждет bar experience и коктейльное шоу с уникальной подачей авторских напитков от бармена Евгения Соколова.

''Вкус отдыха в стиле Michelin'': во Львове состоится закрытый гастрономический вечер

Коктейльное шоу от Евгения Соколова. Источник: Скриншот

Программу дополнит Style Talk от коуча Аллы Лисогор. Выступление, посвященное теме стиля, индивидуальности и тому, что делает каждую личность уникальной.

''Вкус отдыха в стиле Michelin'': во Львове состоится закрытый гастрономический вечер

Коуч Алла Лисогор. Источник: Скриншот

Также ожидается музыкальное сопровождение, которое будет создавать атмосферу уюта и элитного отдыха на протяжении всего вечера.

Пространство для бизнеса и интеграции брендов

Организаторы отмечают, что мероприятие THE TABLE 8 – это не только высокая кухня, но и качественный нетворкинг. Среди приглашенных гостей – владельцы и руководители бизнеса, предприниматели, общественные деятели и известные инфлюенсеры.

Мероприятие также предлагает партнерам формат индивидуальной интеграции брендов: продукты и услуги партнеров станут частью блюд, коктейльного шоу, общей атмосферы, а также фото- и видеоконтента.

Основные преимущества для партнеров проекта:

– эксклюзивность: правило "одна категория – один партнер" гарантирует отсутствие конкурентов в рамках мероприятия.

– премиальная среда: живое взаимодействие с релевантной и платежеспособной аудиторией.

– органичная интеграция: гости не просто видят продукт или услугу, а непосредственно взаимодействуют с ними и запоминают их в контексте мероприятия.

– качественный PR и контент: повышение узнаваемости бренда и получение фото-, видео- и SMM-материалов.

''Вкус отдыха в стиле Michelin'': во Львове состоится закрытый гастрономический вечер

Мероприятие состоится 23 октября. Источник: nelya_shpilevaya

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