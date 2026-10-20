Улитки навсегда исчезнут из вашего сада: какое растение нужно посадить

Улитки становятся гораздо заметнее осенью, поскольку они прекрасно себя чувствуют во влажной среде, а опавшая листва их привлекает.

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К счастью, есть простой способ избавиться от них навсегда, пишет OBOZ.UA.

Специалисты рекомендуют заглядывать под горшки с растениями и среди гниющих листьев в это время, поскольку слизни будут искать темные, влажные места, где можно было бы спрятаться.

Один из самых распространенных методов борьбы со слизнями заключается в использовании химических гранул, но эксперты по садоводству решительно предостерегают от такого подхода, поскольку он может представлять опасность для домашних животных и диких животных, которые естественным образом контролируют популяцию слизней, включая птиц и ежей.

Есть натуральное средство, которое может помочь. Это может показаться странным, но растение львиный зев является одним из самых эффективных средств защиты садов от слизней, поскольку оно естественным образом вырабатывает соединения, которые оказываются токсичными для слизней, оставаясь при этом полностью безопасными для человека.

Они также содержат меньше влаги, чем другие растения, и имеют жесткую, кожистую текстуру, а это означает, что слизни с большей вероятностью покинут этот участок. Эти цветы лучше всего растут, если их посадить рядом с уязвимыми культурами, такими как салат, капуста или другая зелень, на которую обычно охотятся слизни, а также их следует размещать вдоль садовых дорожек и ограждений по периметру.

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