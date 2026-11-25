Помощь с общим делом снимает часть нагрузки, а разговор дает человеку возможность быть услышанным. Скорпионам могут сделать что-то полезное для близких, а Рыбы – позвонить.

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Астрологи рассказали, как понять, как чаще всего себя ведут Скорпиона и Рыбы в сложным ситуациях.

Скорпион

Для того, кто готовит семейный обед, ощутимая поддержка – когда кто-то берет на себя покупки или уборку после гостей. Важно договориться, за что именно вы отвечаете, и довести дело до конца. Тогда человеку не придется держать эту задачу в голове, объяснять каждый шаг или напоминать, когда за нее браться.

Рыбы

Вам гороскоп советует позвонить родственнику или знакомому, с которым обычно обмениваются только праздничными поздравлениями. Для человека на другом конце провода ценен уже сам звонок без особого повода. А если ему есть чем поделиться, внимание чувствуется в том, что собеседник дает договорить и не спешит с советами. Даже в одной и той же ситуации потребности меняются. Пока близкий человек занят подготовкой к обеду, уместнее предложить взять на себя конкретное дело, чем задерживать его долгим разговором. Когда гости разойдутся и захочется поделиться тем, как прошел день, поспешное предложение что-то уладить лишь прервет рассказ.

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Совет для обоих знаков: если непонятно, что сейчас важнее, помогает простой вопрос: хочешь, чтобы я взялся за это, или тебе сейчас важнее поговорить? Так человеку легче сказать, в чем он нуждается именно в эту минуту.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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