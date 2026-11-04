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"Скоро можно будет бегать": тяжелораненая Вероника Лисица из Киева получила помощь с реабилитацией от Фонда Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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"Скоро можно будет бегать": тяжелораненая Вероника Лисица из Киева получила помощь с реабилитацией от Фонда Рината Ахметова
Вероника Лисица. Источник: Фонд Рината Ахметова

В 19 лет киевлянка Вероника Лисица пережила ракетный удар, несколько операций и месяц неподвижности. Девушка, которая раньше не представляла своей жизни без спорта, танцев и движения, была вынуждена заново учиться ходить. Недавно она прошла курс реабилитации, организованный Фондом Рината Ахметова в санатории на Закарпатье. Девушка говорит, что это стало важным этапом ее восстановления.

"Я хочу выразить огромную благодарность Фонду Рината Ахметова за то, что откликнулись на мою просьбу предоставить реабилитацию в этом замечательном санатории. Я очень рада, что есть Фонд, который помогает защитникам, гражданским, всем, кто пострадал в результате российских атак", – благодарит Вероника.

''Скоро можно будет бегать'': тяжелораненая Вероника Лисица из Киева получила помощь с реабилитацией от Фонда Рината Ахметова

Вероника Лисица получила помощь с реабилитацией от фонда. Источник: Фонд Рината Ахметова

В эпицентре российского удара девушка оказалась случайно – она работала официанткой на выставке в Киевской области. Когда собрались все гости, Россия ударила по гражданскому объекту тремя ракетами. Тогда погибли не менее 10 человек, около сотни людей получили ранения. После взрывов девушка была полностью дезориентирована, упала на пол и в состоянии шока даже не чувствовала, что ранена.

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"Я не поняла, что у меня что-то с ногой. Потом мальчик из нашей команды подбежал, посмотрел, могу ли я говорить, взял меня на руки и вынес оттуда. Он этим спас меня. Могло быть еще хуже, если бы я сама попыталась встать", – объясняет она.

''Скоро можно будет бегать'': тяжелораненая Вероника Лисица из Киева получила помощь с реабилитацией от Фонда Рината Ахметова

Вероника Лисица получила помощь фонда в реабилитации. Источник: Фонд Рината Ахметова

В больнице выяснилось, что Вероника получила сквозное осколочное ранение правого бедра и сложный перелом кости возле сустава. Девушка перенесла три операции. Более месяца она провела в больнице и не могла даже встать с кровати. Ее ногу зафиксировали специальным аппаратом, а в кость установили металлический штифт, который останется на всю жизнь. Впереди было долгое восстановление.

Благодаря поддержке Фонда Вероника начала реабилитацию в санатории "Боржава". Там она занималась физическими упражнениями, посещала бассейн и процедуры, работала с психологом. Это помогло не только восстановить подвижность, но и преодолеть страх воздушных тревог, появившийся после пережитого.

''Скоро можно будет бегать'': тяжелораненая Вероника Лисица из Киева получила помощь с реабилитацией от Фонда Рината Ахметова

Вероника Лисица получила помощь фонда в реабилитации. Источник: Фонд Рината Ахметова

"Здесь замечательно, спокойно, отдыхаешь, дышишь свежим воздухом. Очень нравятся соляная комната, ингаляции, массажи. Здесь много замечательных сотрудников, невероятная реабилитация, которая вдохновляет, дает толчок двигаться дальше и верить, что все возможно. Я поняла, что могу все. Главное сейчас – научиться стоять без палочки, не хромать, подождать, пока все срастется, и уже скоро можно будет бегать и прыгать", – улыбается девушка.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова поддерживает гражданских жителей Украины, пострадавших от обстрелов. С начала работы проекта лечение и реабилитацию уже прошли более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь с реабилитацией, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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