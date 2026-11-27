На стакан сухого колотого гороха берите 3 стакана воды, белой фасоли – 4, нута – 5. Горох варите 45-60 минут, а белую фасоль и нут после замачивания – 60–90 минут.

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Как подготовить бобовые к варке и получить нужную консистенцию для салата или пюре, рассказывает "OBOZ.UA". Отмеряйте бобовые еще сухими, для варки берите свежую воду, а время отсчитывайте с момента закипания.

Колотый горох: как разварить его для пюре

Колотый горох не обязательно замачивать: достаточно промыть его в холодной воде. После закипания уменьшите огонь и варите под неплотно прикрытой крышкой. Ближе к концу чаще помешивайте, потому что загустевший горох легко пристает ко дну.

Для пюре варите, пока половинки не начнут распадаться и легко разминаться ложкой. Если вода уже выкипела, а горох еще твердый, долейте немного кипятка и продолжайте варить. Готовый горох разомните или взбейте блендером. Если пюре слишком густое, разбавьте его несколькими ложками отвара.

Белая фасоль: сколько замачивать и когда проверять готовность

Белую фасоль залейте холодной водой и оставьте в холодильнике на 8–12 часов. Воды для замачивания должно быть с запасом: фасоль набухает и увеличивается в объеме. Затем слейте воду, промойте зерна и переложите их в кастрюлю.

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Если готовите каннеллини, первые 30 минут варите фасоль при активном кипении, после чего убавьте огонь и доведите до мягкости. Ближе к концу раздавите одну фасолину вилкой: она должна легко поддаваться и быть мягкой внутри. Помидоры или уксус добавляйте после того, как фасоль размягчится.

Нут для салата: как сохранить зерна целыми

Сухой нут замочите на ночь в холодной воде в холодильнике. Перед варкой слейте воду и промойте зерна. Когда свежая вода закипит, убавьте огонь: при слабом кипении нут лучше сохраняет форму.

Главные истории дня

Через час попробуйте несколько зерен. Для салата нут должен быть мягким внутри, без твердой сердцевины, и сохранять форму. Если он еще твердый, продолжайте варить и проверяйте готовность каждые 10 минут. Как только зерна станут мягкими, откиньте нут на дуршлаг и дайте ему остыть перед добавлением в салат.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как сварить фасоль без замачивания.

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