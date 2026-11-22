Более 350 священников имеют сейчас бронь от мобилизации в Хмельницкой области по состоянию на начало ноября. Они являются представителями разных религиозных конфессий.

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Девять священнослужителей с начала года потеряли бронь по разным причинам. Об этом говорится в ответе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) на информационный запрос "Суспільне Хмельницький".

Сколько священников имеют бронь в Хмельницкой области

По данным ГЭСС, по состоянию на начало ноября в Хмельницкой области 353 священника забронировали от призыва на военную службу во время мобилизации. Среди них есть представители религиозных организаций разных направлений и конфессий.

Кроме того, с начала года девяти священнослужителям отменили бронь по разным причинам. Восемь потеряли ее из-за увольнения с должности или назначения на другую, один – получил инвалидность.

По данным ГЭСС, в 2025 году бронь отменили одному священнослужителю – по неуказанным причинам.

Бронировать священников от призыва на военную службу начали с 2025 года.

"Поскольку количество забронированных священнослужителей является динамичным показателем, ГЭСС не фиксирует их количество в разбивке по временным периодам, поэтому имеющийся показатель нельзя сравнить с тем, который был в аналогичный период прошлого года", – указано в ответе Госслужбы.

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Бронь для священников предоставляют, если они:

осуществляют деятельность в религиозной организации, включенной в Перечень тех, кто относится к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

занимают должности, включенные в Перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию на период мобилизации и на военное время.

По данным ГЭСС, на Хмельнитчине действует 668 религиозных организаций, которые соответствуют соответствуют установленным критериям критически важных. Всего в области работает 2008 религиозных организаций.

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В письме написали, что у ДЕСС нет информации о том, сколько священников мобилизовали на военную службу с начала полномасштабного вторжения.

"Священнослужитель любой религиозной организации, у которого нет брони, может быть мобилизован на военную службу в соответствии с нормами действующего законодательства Украины", – говорится в ответе на информационный запрос.

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