На партию котлет из 700 г курятины берут 50–60 мл масла, а для жарки на сковороде его наливают ровным слоем по дну. Куриные котлеты толщиной 1,5-2 см по этому рецепту готовят 14-18 минут, а котлеты из жирной свинины толщиной около 2 см – ориентировочно 14-20 минут.

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Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, как правильно жарить котлеты и сколько масла нужно.

По рецепту для этой партии DNAOP советует формировать заготовки по 70-80 г. Из такого количества фарша с добавками получается 12-14 котлет среднего размера.

Сколько масла наливать на сковороду

Один ориентир для куриных и свиных котлет – слой масла толщиной 3-4 мм, рекомендует Engage. Объем зависит от площади дна: для такого же слоя на более широкую сковороду понадобится больше масла. Для жарки подойдет рафинированное подсолнечное масло.

Налейте масло на разогретую сковороду. Выкладывайте котлеты, когда масло легко растекается и слегка блестит, и оставляйте между ними по 2-3 см. Если заготовки лежат вплотную, сковорода быстро остывает, и котлеты начинают тушиться в собственном соку.

Сколько минут жарить котлеты разной толщины

Куриные котлеты из фарша обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Когда обе стороны подрумянятся, убавьте огонь, влейте 50 мл воды и оставьте под крышкой еще на 8–10 минут. Для тонких рубленых котлет из куриного филе толщиной около 1 см ориентир другой: по 4–5 минут с каждой стороны на среднем огне.

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Котлеты из жирного свиного фарша весом 80–110 г сначала подрумяньте с обеих сторон. Из общего времени жарки 5–7 минут приходится на доведение под крышкой на слабом огне. Этот ориентир рассчитан на свежие заготовки и сковороду с толстым дном.

Если заготовка толщиной 2,5 см вместо 1,5 см, ей часто требуется на 4–6 минут больше под крышкой. Увеличивайте именно это время: на сильном огне корочка темнеет быстрее, чем тепло доходит до центра.

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Как сохранить корочку и не пересушить середину

Дайте нижней стороне подрумяниться: если лопатка легко заходит под котлету, ее можно переворачивать. Накрывайте сковороду после обжаривания обеих сторон. Если под крышкой корочка размягчилась, снимите крышку за 1–2 минуты до конца жарки.

Готовность проверяйте кулинарным термометром: введите щуп сбоку до центра самой толстой котлеты. Ориентиры Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США – около 74 °C для куриного фарша и 71 °C для свиного. Когда середина прогреется до нужной температуры, снимите котлеты со сковороды и дайте им отдохнуть 3-5 минут перед подачей.

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