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Сколько людей нужно Украине для восстановления после войны: Зеленский раскрыл подробности

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
765
Сколько людей нужно Украине для восстановления после войны: Зеленский раскрыл подробности
Владимир Зеленский

Для восстановления после войны Украине нужно вернуть 9,5 млн граждан, которые покинули свои дома и сейчас находятся за границей. По словам президента, они нужны стране, чтобы восстановить мирную жизнь и строить ее будущее.

Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире американского телеканала Fox News. Он подчеркнул, что украинцы должны вернуться на родину, чтобы жить и работать ради ее восстановления.

"Для восстановления нашей жизни нам нужны 9,5 миллиона людей, которые потеряли свои дома и сейчас находятся за границей, где бы они ни были. Нам нужно, чтобы они вернулись в Украину, чтобы просто жить и строить свою страну", – сказал глава государства.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что временная защита для более чем 4,4 млн украинцев в Европейском Союзе будет действовать до 4 марта 2028 года. После этого для легального пребывания в странах ЕС они смогут оформлять трудовые, студенческие, семейные и другие разрешения в соответствии с национальным законодательством. В то же время Европейский комитет регионов призывает подготовить постепенный переход к новым правилам и обеспечить условия для добровольного и безопасного возвращения украинцев домой, поскольку окончательные решения относительно их статуса после 2028 года еще не приняты.

Также OBOZ.UA писал, что Министерство иностранных дел Украины ввело выдачу Сертификатов сохранения украинской национальной идентичности для детей младше 16 лет, которые живут за границей. Документ предназначен для юных представителей украинской общины, которые поддерживают родной язык и культуру, посещают украинские школы и культурные мероприятия или участвуют в сохранении национального наследия.

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