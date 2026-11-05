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Сколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советами

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
62,5 т.
Сколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советами
Как варить яйца. Источник: Freepik

Вареные яйца – очень вкусный и полезный продукт, который можно есть каждый день. Для того, чтобы они оставались действительно полезными, желток у вареных яиц должен быть жидким. 

Сколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советами

Сколько и как варить яйца. Источник: freepik.com

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как правильно и сколько варить яйца. 

Время варки после закипания воды:

3-4 минуты – жидкий желток и нежный белок (идеально для тостов).

6 минут – желток жидкий, белок полностью схватился.

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Сколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советами

Сколько минут варить яйца. Источник: freepik.com

7-8 минут – желток густой и кремовый.

9-11 минут – яйцо вкрутую (полностью плотный желток).

Более 12 минут – желток становится сухим, а вокруг него может появиться серо-зеленый ободок.

Сколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советами

Вкусные вареные яйца. Источник: freepik.com

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