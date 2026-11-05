Сколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советами

Вареные яйца – очень вкусный и полезный продукт, который можно есть каждый день. Для того, чтобы они оставались действительно полезными, желток у вареных яиц должен быть жидким.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как правильно и сколько варить яйца.

Время варки после закипания воды:

3-4 минуты – жидкий желток и нежный белок (идеально для тостов).

6 минут – желток жидкий, белок полностью схватился.

7-8 минут – желток густой и кремовый.

9-11 минут – яйцо вкрутую (полностью плотный желток).

Более 12 минут – желток становится сухим, а вокруг него может появиться серо-зеленый ободок.

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