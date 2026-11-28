Для обычных куриных яиц среднего и крупного размера ориентир такой: 6 минут для жидкого желтка, 7-8 минут для кремового и 11-12 минут для полностью твердого. Время отсчитывайте с момента, когда опустили яйца в кипящую воду.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как и сколько варить яйца, а также сколько нужно воды для варки.

Совет: налейте в кастрюлю столько воды, чтобы она полностью покрывала яйца, и опускайте их ложкой, чтобы не ударить скорлупой о дно.

Как меняется желток с каждой минутой

Жидкий. За 4–5 минут желток остается очень жидким, а белок успевает схватиться лишь частично или преимущественно. На шестой минуте белок уже в основном готов, а желток все еще жидкий.

Кремовый. На седьмой минуте белок уже плотный, а желток мягкий, с более жидкой серединкой. На восьмой минуте желток становится гуще и кремовым. Если подержать яйцо девять минут, большая часть желтка уплотнится, но середина еще может остаться мягкой.

Твердый. За 10 минут желток уже почти или полностью твердый. Для салатов или фаршировки, когда нужна плотная середина без жидкой части, ориентируйтесь на верхний диапазон. За 13–14 минут желток может стать сухим.

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Мелкие яйца готовятся быстрее, а особенно крупным яйцам из холодильника может потребоваться еще минута или больше. Чтобы результат было легче повторить, берите яйца примерно одинакового размера и поддерживайте одинаковую интенсивность кипения.

Как остановить варку ледяной водой

Пока яйца варятся, подготовьте миску с холодной водой и льдом. Как только сработает таймер, переложите яйца из кастрюли в миску. Внутри скорлупы еще сохраняется тепло, которое продолжает уплотнять желток даже после выключения плиты. Ледяная вода быстро отводит это тепло, поэтому кремовая середина не успевает затвердеть.

Главные истории дня

Все четверо шеф-поваров, которых опросило Simplyrecipes, посоветовали ледяную ванну для яиц вкрутую. Для полного охлаждения таких яиц ориентируйтесь примерно на 10 минут в ледяной воде.

Быстрое охлаждение также снижает вероятность появления серо-зеленого кольца вокруг желтка, которое чаще образуется при длительном нагревании. А когда яйцо остывает, белок немного отходит от оболочки под скорлупой, поэтому ее легче снять, не повредив белок.

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