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Штормовой ветер, снег и до 19 градусов тепла: синоптик предупредила о погодных контрастах в Украине. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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Штормовой ветер, снег и до 19 градусов тепла: синоптик предупредила о погодных контрастах в Украине. Карта
Особое внимание стоит обратить на ветер. Источник: pexels

В пятницу, 13 ноября, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий с сильным ветром, осадками и необычно высокой для ноября температурой. В большинстве областей воздух прогреется до +10...+15 градусов, а на юге – местами до +19.

В то же время на западе будет значительно холоднее, а дожди местами перейдут в мокрый снег. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

Штормовые порывы ветра и осадки

По прогнозу синоптика, 13 ноября в Украине будет преобладать влажная погода из-за деятельности атмосферных фронтов. Ожидаются дожди, а в западных областях – мокрый снег.

Особое внимание стоит обратить на ветер: его порывы будут достигать 15–22 м/с. Синоптик призвала убрать с балконов и из дворов вещи, которые может подхватить ветер, а также не находиться под большими старыми деревьями и рекламными щитами.

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Также советуют тщательно выбирать место для парковки автомобилей, чтобы избежать возможных опасностей из-за сильных порывов.

Какой будет температура 13 ноября

Несмотря на непогоду, в пятницу в Украине ожидается заметное потепление. Днем температура воздуха составит +10...+15 градусов, а на юге – от +14 до +19.

Исключением станут западные области, где прогнозируют лишь +4...+8 градусов.

Погода в Киеве

В столице 13 ноября также будет ветрено и дождливо. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

В то же время температура воздуха будет довольно высокой для ноября – до +12 градусов.

Синоптик предупредила о крайне нестабильной погоде, которая может влиять на самочувствие метеопатов, в частности из-за колебаний атмосферных условий.

Когда в Украине похолодает

По прогнозу, уже 14–15 ноября синоптическая ситуация изменится. Температура воздуха снизится, а погода вернется к привычным для ноября показателям.

Штормовой ветер, снег и до 19 градусов тепла: синоптик предупредила о погодных контрастах в Украине. Карта

Карта. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после потепления в Украине начнется похолодание с ночными морозами. Изменение погоды ожидается уже в субботу, 14 ноября, а на следующий день холод усилится. По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура местами опустится до -5 градусов, а в Карпатах – до -8. В большинстве областей днем ожидается от +3 до +8 градусов.

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