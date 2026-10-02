ИИ расшифровал тайное письмо Наполеона, которое оставалось загадкой два столетия: о чем там шла речь. Фото

Искусственный интеллект расшифровал спустя 217 лет секретное письмо с посланием Наполеона Бонапарта одному из своих старших генералов, Огюсту де Мармону. В письме содержались подробности о передвижении французских и австрийских войск накануне войны между Францией и Габсбургской империей.

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Об этом сообщило издание The Telegraph. Исследователи выразили обеспокоенность тем, что те же методы будут использованы для раскрытия анонимных онлайн-профилей.

Что известно

Содержание письма до сих пор оставалось тайной с момента его отправки Огюсту де Мармону в 1809 году.

На этой неделе инженер по искусственному интеллекту в компании по кибербезопасности Sentinel One Картер Черч заявил, что он впервые использовал систему OpenAI GPT-6 Astra для расшифровки и транскрибирования сообщения и смог расшифровать письмо.

В письме было использовано 1300 символов, некоторые из которых представляли собой буквы и другие старинные слова. Отмечается, что шифр для расшифровки сообщения утрачен, а это означает, что содержание письма оставалось неизвестным более двух столетий.

Для расшифровки засекреченного письма системе GPT-6 Astra, представляющей собой усовершенствованную версию искусственного интеллекта, на которой работает ChatGPT, потребовалось шесть часов.

Сначала текст был транскрибирован и сопоставлен с результатами работы криптографов, которые расшифровали 33 символа. Затем сообщение было декодировано с помощью метода, известного как "имитированный отжиг" – процесса проб и ошибок, в ходе которого пробуются несколько слов-кандидатов для проверки их соответствия и сравниваются с существующим текстом Мармона.

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Теоретически этот процесс можно было бы выполнить вручную, однако это был бы трудоемкий процесс, который до сих пор не удалось выполнить ни одному криптографу.

Картер Черч, занимавшийся расшифровкой, сказал, что никогда раньше не пытался этого сделать, но вдохновился на это после того, как увидел, как модель искусственного интеллекта расшифровывает сообщение немецкой армии 1941 года.

"Картер Леффен, другой разработчик технологий, просто поручил инструменту GPT-6 Astra AI найти и расшифровать неразгаданное сообщение Enigma, что ему удалось примерно за 10 часов", – говорится в материале.

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В издании подчеркнули, что расшифровка шифров часто предполагает кропотливую работу по составлению нескольких возможных комбинаций слов, которую системы искусственного интеллекта могут выполнять гораздо быстрее, чем люди.

Однако есть и другая сторона таких возможностей. Исследователи выразили обеспокоенность тем, что те же методы будут использованы для раскрытия анонимных онлайн-профилей путем сопоставления их шаблонов письма и других идентификаторов с реальными людьми.

Зашифрованное письмо Источник: The Telegraph

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О чем шла речь в письме

Письмо было отправлено Наполеоном Огюсту де Мармону, одному из высших генералов императора, в 1809 году. Это письмо поступило в то время, когда Габсбурги готовились к войне с Францией за возвращение утраченных территорий.

В нем содержатся подробности о расположении и численности французских и австрийских войск, а также приказ готовиться к маршу и не поддаваться "запугиванию небольшим количеством войск или скоплением толпы".

В письме также добавляется: "Австрия будет немедленно атакована со всех сторон. Следовательно, она спешит к своей гибели".

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Армия Мармона в конце концов смогла прорваться из Хорватии и помочь Наполеону победить Австрию в битве при Ваграме. Мармону было присвоено звание маршала, которое присваивали его старшим генералам.

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