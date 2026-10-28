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Что сделать с розами в октябре, чтобы получить множество цветов в следующем сезоне

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
1,5 т.
Что сделать с розами в октябре, чтобы получить множество цветов в следующем сезоне
Что сделать с розами. Источник: Pexels

Осенняя уборка сада – хорошее время для ухода за розами и подготовки их к следующему сезону. Во время обрезки стоит осмотреть срезанные побеги, которые могут быть гораздо ценнее, чем вы думаете.

Вместо того чтобы выбрасывать их, вы можете дать им новую жизнь и обогатить свой сад новыми растениями. Однако важно правильно подготовить ветки и обеспечить им подходящие условия, пишетOBOZ.UA.

Осенью в саду обычно проводят санитарную и формирующую обрезку стеблей роз. Выполняя эту процедуру, не выбрасывайте срезанные части. Вместо этого используйте их для самостоятельного размножения роз. Это удивительно просто и не требует особых навыков. Таким образом вы сможете наслаждаться собственными яркими цветами в своем саду.

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Однако для этого нужно выбрать правильные побеги, поскольку не каждый срезанный кусок подойдет. Лучше всего использовать побеги текущего года, которые уже хорошо одревеснели и имеют толщину около 8 мм. Избегайте слишком тонких или старых веток.

Конечно, это должны быть здоровые побеги без тревожных симптомов. Кроме того, у каждого выбранного нами побега должны быть здоровые спящие пазушные почки, из которых весной вырастут новые листья.

Размножить розы таким способом несложно. Сначала срежьте ветку длиной примерно 15 см с тремя хорошо развитыми почками. Помните, что срез нужно делать немного выше самой нижней почки под углом 45 градусов, чтобы наклон ветки увеличил площадь поверхности для впитывания влаги. Также нужно удалить все листья и шипы с нижней части черенка.

Эти подготовленные ветки можно посадить прямо в землю в защищенном месте в саду или в глубокий горшок, наполненный смесью садовой земли и песка. Ключ к успеху – погрузить нижний конец побега в натуральное средство для укоренения, а именно в порошок корицы.

Только после этого следует заглубить саженец в почву примерно на 2/3 его длины, оставив над землей лишь 1-2 почки. Слегка утрамбуйте почву и полейте, чтобы она была влажной, но не пересыхала.

При выполнении этой процедуры осенью нужно защитить растения от зимних морозов. Для этого просто возьмите обрезанную пластиковую бутылку без крышки и поставьте ее на молодые побеги. Отверстие в верхней части бутылки позволит воздуху циркулировать и предотвратит появление плесени на растении.

Кроме того, эта емкость будет служить небольшой теплицей, защищая саженцы от перепадов температур и морозных ветров. Также можно покрыть дно бутылки слоем сосновой коры или накрыть его хвойными ветками. Это дополнительно защитит корни от промерзания.

Ранее OBOZ.UA писал, как правильно провести влагозарядный полив, который может спасти ваш сад от морозов.

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