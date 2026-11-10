Что сделать с розами в ноябре, чтобы они пышно зацвели в следующем сезоне

Розам требуется наше внимание перед зимой. Уход в ноябре несложный, но стоит помнить о нескольких нюансах. Правильно защищенные розы имеют больше шансов пережить зиму и начать следующий сезон в хорошем состоянии.

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Один из важнейших шагов – создание холмиков вокруг основания розовых кустов, пишет OBOZ.UA.

Просто создайте холмик из садовой земли или хорошо перепревшего компоста вокруг растения высотой примерно 20-30 см. Этот слой защитит нижнюю часть розы от заморозков.

Лучше всего окучивать розы после первых легких заморозков, когда температура начнет опускаться ниже нуля, но до наступления сильных морозов. Розам, растущим в местах, подверженных ветру, может потребоваться дополнительная защита. Мульча или белый зимний агротекстиль хорошо подойдут для них.

Материал должен защищать кустарник, а также обеспечивать надлежащую циркуляцию воздуха. Избегайте слишком плотного укутывания кустарников, поскольку ограниченная циркуляция воздуха может способствовать накоплению влаги и развитию грибковых заболеваний.

Ноябрь также является хорошим временем для тщательной уборки под кустами. Опавшие листья, особенно с видимыми пятнами или признаками болезни, следует удалять и выбрасывать. Однако их не следует компостировать, поскольку они могут быть источником инфекции.

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Кроме того, важно обеспечить достаточный полив почвы перед зимой. Долгая засушливая осень может ослабить розы, поскольку они переходят в состояние покоя. В такой ситуации хорошей идеей будет полить их до того, как почва замерзнет, но будьте осторожны, чтобы вода не застаивалась.

Также важно прекратить внесение азотных удобрений. Этот элемент стимулирует рост новых побегов, которые поздней осенью не успевают закалиться перед зимой. Молодые побеги особенно чувствительны к заморозкам. Поэтому с удобрением следует подождать до весны.

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Стоит также знать, что штамбовые розы требуют больше внимания. Их кроны особенно чувствительны к заморозкам, поэтому стоит накрыть их белым агротекстилем. Высокие кусты, напротив, можно осторожно защитить от сильных ветров, которые могут сломать их стебли.

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