Что сделать с темной раковиной на кухне, чтобы блестела как новая: действенный и дешевый способ

Как почистить темную раковину, чтобы она сияла как новая? На темных поверхностях быстро появляются пятна и полосы. Ключ к поддержанию чистоты – регулярная уборка, но некоторым композитным раковинам также может помочь протирание поверхности небольшим количеством кулинарного масла.

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Такая обработка может освежить цвет и улучшить внешний вид раковины, пишет OBOZ.UA.

Один из домашних способов освежить темную раковину – протереть ее небольшим количеством кулинарного масла. Этот метод может хорошо работать на некоторых композитных раковинах, помогая вернуть поверхности более глубокий оттенок и легкий блеск.

Однако важно помнить, что не каждый материал нуждается в таком уходе. Перед использованием масла убедитесь, что оно подходит для вашего типа раковины. Подробнее можно узнать на сайте производителя или в приложенной инструкции.

Прежде чем приступить к чистке, тщательно вымойте раковину средством для мытья посуды, смойте пену и вытрите поверхность бумажным полотенцем. Затем:

Нанесите несколько капель кулинарного масла на губку или бумажное полотенце. Начните втирать масло круговыми движениями, делайте это медленно и тщательно, чтобы оно попало во все уголки и щели. Оставьте слой масла на несколько часов, затем возьмите сухое бумажное полотенце и тщательно отполируйте поверхность. Раковина не должна быть липкой, только слегка блестящей.

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Эту обработку можно выполнить, когда вы заметили, что раковина теряет блеск. Однако лучше не оставлять толстый слой жира на поверхности на много часов. Перед первым использованием стоит проверить инструкции по уходу за конкретным материалом.

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