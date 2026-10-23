Что сделать с батареями перед началом отопительного сезона: будут лучше греть

Перед началом отопительного сезона стоит позаботиться об одной простой детали, которая может существенно повлиять на эффективность отопления и расходы. Всего несколько небольших изменений помогут лучше использовать тепло и повысить комфорт в холодные дни.

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Радиатор отдает тепло в комнату с помощью конвекции (движения нагретого воздуха) и излучения, среди прочих способов. Поэтому его закрытие плотными шторами, загромождение мебелью или размещение в тесном пространстве может препятствовать распределению тепла. В результате комната может прогреваться неравномерно, что влияет как на комфорт, так и на счета, пишет OBOZ.UA.

Перед тем как включить отопление на осенне-зимний сезон, стоит проверить, достаточно ли свободного места перед радиатором. Однако не обязательно сразу переставлять всю квартиру. Иногда достаточно просто передвинуть диван или полку, чтобы разблокировать поток воздуха.

Это позволит равномернее распределить тепло по всей комнате, что сделает отопление эффективнее. Это простое и бесплатное решение, которое может сэкономить ваши деньги и значительно повысить тепловой комфорт.

Однако перестановка мебели – это еще не все. Во многих квартирах радиаторы расположены под окнами и часто закрыты шторами и портьерами. Материал может ограничивать свободный поток нагретого воздуха в комнату. Тогда тепло частично остается в пространстве между тканью и окном, вместо того чтобы распространяться по всей комнате.

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Перед началом отопительного сезона стоит проверить длину штор. Хорошим решением будет заменить их на более короткие, чтобы они заканчивались над радиатором. Часто их можно подвязать так, чтобы они не закрывали верхнюю и боковые части радиатора.

Итак, вам не нужно полностью избавляться от штор, просто подберите их длину под расположение радиатора. Тем более что они могут уменьшить потери тепла через окна по вечерам, особенно если хорошо подогнаны. Важно, чтобы они не закрывали радиатор, когда он должен обогревать комнату.

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