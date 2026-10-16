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Что нужно сделать, чтобы туи хорошо перезимовали: советы от опытных садоводов

OBOZ.UAOBOZ.UA
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Что нужно сделать, чтобы туи хорошо перезимовали: советы от опытных садоводов
Как уберечь туи зимой от морозов. Источник: Pexels

Туи могут легко пережить зиму, но многое зависит от того, как мы подготовим их к предстоящим заморозкам. Небрежный уход осенью может повлиять на их состояние и внешний вид. Стоит помнить несколько важных правил, прежде чем температура начнёт снижаться.

Осенью прекратите использование азотных удобрений

Чтобы ваши туи хорошо выглядели круглый год, за ними нужен надлежащий уход. Один из важнейших шагов — прекратить использование азотных удобрений, начиная с сентября. Осенью растения должны постепенно завершить рост и подготовить свои побеги к зиме.

Поэтому не стоит стимулировать тую к появлению новых побегов, которые могут быть повреждены заморозками. Вместо этого стоит использовать осенние удобрения, предназначенные для хвойных растений, состав которых соответствует потребностям растения в это время года.

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Очистите тую от сухой хвои

Осенью туи сбрасывают часть старой хвои, которая скапливается внутри кроны. Стоит надеть перчатки и осторожно вычесать отмершие листья с растений, а затем удалить их также из-под кустов.

Это помогает ограничить накопление растительных остатков, которые могут способствовать появлению плесени и грибковых заболеваний. Это простая процедура, которая поможет поддерживать вашу тую в хорошем состоянии.

Расстелите сосновую кору под кустами

Еще один важный шаг — разложить под туей 5-сантиметровый слой компостированной сосновой коры. Эта мульча уменьшает испарение воды из почвы и помогает защитить корни от низких температур.

Более того, сосновая кора помогает поддерживать слегка кислый уровень pH почвы, что идеально подходит для туй. Это обеспечит растениям лучшие условия для перезимовки.

Полейте тую до наступления заморозков

При уходе за туями осенью и зимой важен регулярный полив. Растения также теряют воду через чешуйки в солнечные зимние дни. Проблема возникает, когда почва промерзает, поскольку корни не могут поглотить достаточно влаги.

По этой причине, начиная с октября и до наступления сильных заморозков, рекомендуется регулярно и тщательно поливать туи. До наступления постоянных заморозков тщательно поливайте почву вокруг каждого куста. Если возможно, повторите эту процедуру зимой, во время оттепели. Это снизит риск физиологической засухи.

Подвяжите кроны туи, чтобы снег не сломал ветви

Последний важный шаг — защита крон туи от тяжелого, мокрого снега. Слой снега, скапливающийся на ветвях, может привести к их распростаиванию или даже поломке. Узкие, колонновидные сорта особенно уязвимы.

Чтобы этого не произошло, просто аккуратно обвяжите крону эластичным джутовым шпагатом или воспользуйтесь садовой лентой. Обвязка должна стабилизировать ветви, но не быть слишком тугой. Это поможет туям пережить зимние дожди и сохранить свою характерную форму.

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