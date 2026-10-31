Что сделать, чтобы пуансеттия покраснела к Рождеству: очень простая процедура

Пуансетия – одно из самых красивых комнатных растений, которое можно посадить, чтобы оно сияло на Рождество. Ее яркие красные листья идеально дополняют праздничную атмосферу.

Видео дня

Однако не все знают, что для того, чтобы растение приобрело свой цвет к праздникам, ему нужны подходящие условия. Доступ к свету, а точнее, ограниченное освещение, играет здесь решающую роль, пишет OBOZ.UA.

Известно, что это растение короткого дня. Чтобы его листья стали красными, чего большинство из нас хочет на Рождество, ему нужен более длительный период темноты в течение дня.

На стыке октября и ноября самое время начать затенять растение. Пуансетии нужно около 14 часов полной темноты в день, чтобы приобрести свой цвет к праздникам.

Затенение пуансетии – простая процедура. Примерно в 17 или 18 часов накройте пуансетию большой картонной коробкой или перенесите ее в темную комнату.

Снимите укрытие примерно в 6-7 утра. В течение дня поместите пуансетию в место с рассеянным светом и температурой около 17-18 градусов Цельсия.

Будьте осторожны с поливом растения. Делайте это только тогда, когда верхний слой почвы в горшке высохнет. Он немного подсохнет. Примерно через 8 недель можно прекратить затенять пуансеттию. Это должно совпасть с моментом, когда верхние листья начнут заметно краснеть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заставить монстеру выпускать густую листву, а не вытягиваться вверх.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.