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Что сделать, чтобы молоко не убегало из кастрюли: хитрый бабушкин способ

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
297
Что сделать, чтобы молоко не убегало из кастрюли: хитрый бабушкин способ
Что сделать, чтобы молоко не убегало. Источник: Pexels

Достаточно лишь мгновения невнимательности, чтобы кипящее молоко убежало и испачкало всю плиту. К счастью, есть простой трюк, благодаря которому не придется об этом беспокоиться.

Не нужны никакие специальные инструменты или значительные усилия. Все, что вам пригодится, – продукт, который у большинства из нас уже есть в холодильнике, пишет OBOZ.UA.

Кипячение молока может показаться простым, но оно может быть сложнее, чем кажется. Это связано с его уникальным химическим составом: белки и жиры образуют плотный слой, который удерживает водяной пар.

Что сделать, чтобы молоко не убегало из кастрюли: хитрый бабушкин способ

Как правильно кипятить молоко. Источник: Pexels

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Под воздействием растущего давления и движения эта вода начинает подниматься, образуя пену. Она быстро расширяется, позволяя ей переливаться через края емкости. Чем выше температура, тем больше пара образуется и тем быстрее поднимается пена.

Способ нагревания тоже имеет значение. Слишком сильный огонь конфорки приводит к быстрому повышению температуры, а пена появляется почти без предупреждения. Узкая кастрюля с ограниченным пространством для движения содержимого также увеличивает риск.

Лучше всего медленно нагревать молоко на слабом или среднем огне, периодически помешивая, и желательно не отходить от плиты. Также может пригодиться простой старый трюк, который предотвращает переливание молока через край кастрюли.

Это один из тех старых кухонных трюков, которые передаются из поколения в поколение. Просто смажьте внутренние стенки кастрюли небольшим количеством сливочного масла, чуть выше уровня молока. Затем влейте молоко и нагрейте.

Почему этот метод может помочь? Жир изменяет свойства поверхности кастрюли и может затруднить прилипание пены к стенкам и ее переливание через края. Достаточно тонкого слоя сливочного масла (или растительного масла), нанесенного пальцем или кусочком бумажного полотенца. Этот простой трюк может снизить риск выкипания молока и сэкономить вам время на уборке.

Однако важно помнить, что этот метод не гарантирует, что молоко не выкипит. Он не заменяет наблюдение за кастрюлей или контроль температуры, но может облегчить нагревание и снизить риск загрязнения плиты.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему молоко в СССР продавали в треугольных пакетах, но затем отказались от такой идеи.

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