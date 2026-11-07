Что сделать, чтобы белье сохло вдвое быстрее: хитрый трюк во время стирки

В осенние дни мокрая одежда может часами висеть в сушилке, и в квартире быстро становится влажно. Сушка белья может стать настоящим испытанием.

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К счастью, есть простой прием, который можно попробовать еще до того, как вынуть одежду из стиральной машины. Чистое сухое махровое полотенце пригодится, пишет OBOZ.UA.

После завершения цикла стирки и перед тем, как повесить одежду на вешалки, стоит сделать вот что. Прием с полотенцем может стать дополнительным способом уменьшить влажность одежды. После стандартного цикла стирки не вынимайте одежду из барабана: просто положите внутрь чистое сухое махровое полотенце, а затем запустите цикл отжима.

Полотенце должно быть хорошо высушено и достаточно большим, чтобы соприкасаться с большей частью белья. Во время вращения барабана оно может впитать часть влаги из одежды, сделав ее менее влажной после дополнительного цикла. Лучше всего установить цикл отжима на самую высокую безопасную для стирки скорость, например, 1000 об/мин.

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Во время интенсивного отжима сухое махровое полотенце будет действовать как губка. Оно быстро впитает лишнюю влагу, оставив белье слегка влажным, а не мокрым. Это значительно сокращает время сушки.

Чтобы этот трюк сработал, всегда используйте сухое чистое полотенце, желательно такого же цвета, как белье, чтобы избежать случайного переноса красителя или появления светлых ниток на темных вещах. Кроме того, этот метод лучше всего работает в пустом барабане, иначе полотенце не сможет вытянуть влагу из одежды.

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Трюк с полотенцем пригодится осенью и зимой, когда сушка белья может стать настоящим испытанием, но правильное развешивание белья не менее важно. Циркуляция воздуха играет ключевую роль. Не складывайте вещи плотно. Чем больше между ними места, тем лучше циркулирует воздух, а вода быстрее испаряется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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