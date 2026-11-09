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Что запрещали есть солдатам в СССР и почему

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
1,2 т.
Что запрещали есть солдатам в СССР и почему
Питание советских солдат имело немало ограничений. Источник: Serge Plantureux

Перловая каша, тушенка, простейший хлеб кирпичиком и чай в алюминиевой кружке – армейский рацион в СССР не отличался особым разнообразием. Однако причиной была не только экономия.

Питание военнослужащих подчинялось строгим правилам, в том числе по соображениям безопасности. OBOZ.UA рассказывает, что не разрешали есть солдатам в советской армии и почему.

Грибы и домашние гостинцы

Наибольшую опасность в армии представляло массовое пищевое отравление. Достаточно было одного неудачного обеда – и вместо занятий по боевой подготовке целая рота могла оказаться в медсанчасти. Именно поэтому военнослужащим не разрешали без проверки собирать грибы в лесу и добавлять их в общий котел. Кто-то один перепутает ядовитый гриб со съедобным, и потом придется объяснять начальству, почему весь личный состав в лучшем случае надолго выбыл из строя.

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Так же не приветствовались передачи с домашней едой, особенно той, которая быстро портится. Мясные пирожки, молочные продукты и котлеты после долгой дороги могли стать опасными для здоровья. Не стоило и оставлять такие гостинцы на хранение в солдатской тумбочке.

Однако означало ли это, что любую домашнюю еду запрещали без исключений? Нет. Все зависело от порядков в конкретной воинской части и возможности надлежащим образом хранить продукты.

А как насчет яиц и молока?

Эти продукты легко загрязняются бактериями и могут стать причиной отравления. Однако при этом они являются хорошим источником белка. Поэтому в советской армии их не запрещали полностью.

Согласно нормам продовольственного обеспечения военнослужащих сухопутных войск Советской армии за 1990 год, солдатам полагалось съедать по четыре яйца в неделю и потреблять 100 г молока в сутки. Впрочем, эти цифры определяли объемы поставок продуктов, а не гарантировали, что военнослужащие каждый день будут получать на завтрак омлет и стакан молока.

Свежие продукты требовали надлежащих условий хранения, поэтому в полевых условиях питание становилось значительно проще. Хлеб, крупы, консервы и другие продукты длительного хранения было намного легче перевозить и поставлять военным.

Не все так однозначно было и с колбасой. В обычный ежедневный рацион многих солдат она не входила, однако предусматривалась отдельными нормами снабжения. В частности, ее могли выдавать в сухих пайках Красной армии.

Что запрещали без всяких исключений

Гораздо строже в армии относились к алкоголю. Самовольное употребление спиртного во время службы считалось нарушением дисциплины и могло привести к серьезному наказанию.

А известные фронтовые сто граммов – это отдельная страница военной истории, а не обычная традиция советских казарм.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР сок продавали в трехлитровых стеклянных банках.

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