''Что происходит?'' Десять вирусных фотографий, которые озадачили интернет-сообщество в сентябре

В сентябре в сети активно обсуждали десять фотографий, которые благодаря необычному ракурсу или удачному стечению обстоятельств создают оптические иллюзии. На первый взгляд может показаться, что на снимках запечатлены совершенно странные вещи, однако у каждой из них есть простое объяснение.

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Подборку таких снимков опубликовал BuzzFeed, собрав фотографии, которые пользователи распространяли на Reddit. Авторы материала отметили, что эти кадры заставляют людей долго задумываться над тем, что именно они видят на изображении.

Человек без половины тела

На первом фото кажется, что человек стоит без части тела. На самом деле он находится за перилами, а сверху на них лежит ручной вентилятор. Он по форме и цвету совпадает с футболкой человека, из-за чего и возникает такая иллюзия.

Какой слой сверху?

Следующее фото заставляет задуматься, какой из двух слоев материала находится сверху. Ответ можно найти по тени: левая часть немного приподнята и отбрасывает тень на саму себя, поэтому именно она лежит сверху.

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Что случилось с головой собаки?

На снимке видна голова собаки, которая выглядит крайне необычно. На самом деле животное повернуло голову в сторону, а его ухо опустилось. Из-за ракурса на фото видна внутренняя часть одного из ушей.

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Это точно не кусок торта

На четвёртом фото может показаться, что перед нами кусок торта или другой десерт. На самом деле это кровать, которая загорелась из-за неисправного дешёвого зарядного устройства.

Кто пьет воду?

Изображение с маленькими существами возле стакана также может ввести в заблуждение. На самом деле это цветы, свисающие со стакана с водой, а не крошечные существа, пьющие из него.

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Сколько хвостов у этой кошки?

На следующем фото кажется, что у кота сразу два хвоста. На самом деле животное одно, и хвост у него только один. То, что выглядит как второй хвост, является частью задней лапы кота.

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Пальцы превратились в веревку?

Ещё один снимок создаёт впечатление, будто пальцы человека каким-то образом слились с верёвкой. На самом деле кожа человека просто очень хорошо совпадает с её цветом, а сами пальцы спрятаны за верёвкой.

Что происходит с пастью собаки?

На фото у собаки якобы отсоединена нижняя челюсть. Однако никакой аномалии нет: язык животного просто идеально сливается с рукой человека, находящегося рядом.

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Это действительно кот?

Да, на следующем снимке действительно запечатлен кот. Животное выгнуло тело так, что все его передние лапы оказались между жалюзи, из-за чего его очертания кажутся почти невероятными.

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Почему человек кажется великаном?

На последнем фото человек выглядит неестественно большим по сравнению с окружающей обстановкой. На самом деле он просто идёт по канату на переднем плане, и из-за эффекта перспективы кажется гигантским.

Напомним, чтооптические иллюзии способны сильно сбить с толку человеческое восприятие. В одном из таких тестов на изображении скрыто сразу несколько образов, которые можно заметить в зависимости от того, на какие детали человек обращает внимание в первую очередь.

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Как писал OBOZ.UA, оптические иллюзии часто заставляют мозг выбирать один из нескольких возможных образов. В одном из таких тестов на изображении одновременно скрыты лицо пожилого мужчины и рука, а то, что человек замечает первым, автор теста связывает с его реакциями и эмоциями. В то же время это не научная диагностика, а скорее развлекательный тест.

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