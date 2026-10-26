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Что нужно сделать с гортензией осенью, чтобы она пышно зацвела в следующем году

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
1,1 т.
Что нужно сделать с гортензией осенью, чтобы она пышно зацвела в следующем году
Как сохранить гортензию зимой. Источник: Pexels

Если вы хотите, чтобы в следующем году у вас были красивые шаровидные гортензии, этой осенью нужно позаботиться о них. Последние несколько теплых недель – идеальное время для ухода за растениями и подготовки к долгой зиме.

Можно ли обрезать и укрывать гортензии осенью, расскажет OBOZ.UA.

Обычно садоводы выращивают преимущественно три вида гортензий: садовую гортензию, метельчатую гортензию и дуболистную гортензию. Каждая из них требует немного разного ухода, поэтому стоит убедиться, какие виды есть в вашем саду.

Метельчатая гортензия чрезвычайно морозостойкая и не нуждается в дополнительном укрытии. Кроме того, она цветет на побегах текущего года. Чтобы защитить ее корневую систему, просто насыпьте небольшой холмик из коры и почвы вокруг ствола.

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Для садовых и дуболистных гортензий зимняя защита чрезвычайно важна. Без защиты они не переживут морозы. Садовые гортензии цветут на прошлогодних побегах, поэтому, если они замерзнут, в следующем сезоне не зацветут.

Не спешите с укрытием. Если днем температура держится около 10 градусов Цельсия, а ночью нет заморозков, подождите, прежде чем укрывать кусты. Под материалом может скапливаться влага, создавая идеальную среду для развития грибковых заболеваний.

Как укрыть гортензии на зиму?

Лучше всего защищать растения зимой белым агротекстилем – материалом, который защищает от мороза, снега и ветра. Правильно уложенный материал не препятствует циркуляции воздуха и проникновению солнечного света. Обмотайте кусты снизу вверх до верхушки, закрепив всю конструкцию шпагатом.

Оставляйте агротекстиль на всю зиму и снимайте его только весной, когда минуют заморозки и температура будет стабильно выше нуля. Сняв его, вы сможете определить, здорова ли растение, не подмерзли ли его побеги и есть ли признаки роста грибков.

Молодые гортензии, у которых еще не развита корневая система, наиболее чувствительны к заморозкам и болезням. Чтобы они пережили зиму, укройте их дополнительным слоем мульчи, например опилками или корой.

Стоит ли обрезать гортензии осенью

Общее правило заключается в том, что гортензии не следует обрезать осенью. Слишком ранняя обрезка может серьезно повредить растение и помешать ему цвести в следующем сезоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ухаживать за лавандой после окончания цветения.

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