Что нужно иметь дома при отключениях света: список важных вещей

На Украину надвигается зима и россияне, как одержимые, снова начали бить по нашей энергетике, чтобы оставить всю страну без света и тепла. Что ж, самое время напомнить себе, что нужно иметь дома, чтобы пережить тяжелые времена.

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Некоторые полезные советы можно найти на государственном сервисе "єОпора", который запустили, чтобы помочь украинцам подготовиться к очень сложной зиме. В то же время стоит проверить свои запасы и убедиться, что в них есть все необходимое. Своеобразный чек-лист составило издание ТСН.

Конечно, прежде всего нужно позаботиться об альтернативных источниках освещения, возможности заряжать телефон и другие важные устройства, а также заранее запастись водой и продуктами. Так, в домашнем наборе на случай отключения электричества желательно иметь:

фонарики и лампы с аккумуляторами;

повербанк как можно большей емкости;

портативную зарядную станцию, если позволяют финансы;

запас батареек;

термос;

питьевую воду;

продукты длительного хранения;

термосумку и хладоэлементы;

средства личной гигиены;

наличные.

Не нужно покупать все перечисленное за один раз. Состав запасов зависит от продолжительности и частоты отключений, а также от того, какими электроприборами приходится пользоваться каждый день.

Чем освещать жилье без электричества

Прежде всего стоит приобрести фонарик – простое устройство, которое пригодится во время любого отключения электричества. Использовать вместо него вспышку телефона не слишком практично, ведь так аккумулятор смартфона будет разряжаться быстрее. Его заряд лучше сохранить для звонков и сообщений.

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Для домашнего использования подойдут аккумуляторные фонари и LED-лампы. Лучше заранее подготовить несколько таких источников света и разместить их в разных комнатах. Еще один запасной вариант – свечи. Однако с ними нужно быть особенно осторожными: ставить только на устойчивую негорючую поверхность и держать подальше от штор, бумаги, мебели и других легковоспламеняющихся предметов. И важное напоминание: ни в коем случае нельзя оставлять зажженные свечи без присмотра.

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Как выбрать пауэрбанк

Для непродолжительных отключений достаточно иметь емкий пауэрбанк. Он поможет несколько раз зарядить смартфон, а отдельные модели подходят и для питания других маломощных устройств. При выборе такого аккумулятора следует учитывать его емкость, мощность, количество разъемов и совместимость со стандартами быстрой зарядки.

Не менее важно выработать привычку заряжать телефон и повербанк при каждой возможности, когда есть электричество. Не стоит ждать, пока уровень заряда опустится почти до нуля – это ускорит выход аккумулятора из строя.

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Стоит ли покупать зарядную станцию

Если отключения длятся много часов и случаются регулярно, одного повербанка может быть недостаточно. В таком случае альтернативой станет портативная зарядная станция. В зависимости от модели и ее технических характеристик с помощью такого устройства можно поддерживать работу ноутбука, роутера, освещения и другой техники.

Однако при покупке не следует ориентироваться только на емкость аккумулятора. Необходимо также проверить максимальную выходную мощность станции и сравнить ее с требованиями приборов, которые вы планируете к ней подключать.

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Как обеспечить доступ к интернету во время отключений

Отсутствие электричества дома не всегда означает, что пропадет и домашний интернет. Возможность пользоваться сетью зависит от технологии подключения и от того, есть ли у провайдера резервное питание. Если оборудование провайдера продолжает работать во время отключения электричества, для доступа к Wi-Fi нужно обеспечить автономное питание домашнего роутера, а при необходимости – и других сетевых устройств.

Для этого можно использовать совместимый повербанк, специальный источник бесперебойного питания (ИБП) для роутера или зарядную станцию. Перед подключением важно сверить напряжение, мощность и другие технические параметры устройств.

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Какие продукты стоит купить впрок

Чтобы не зависеть от холодильника и возможности готовить полноценные блюда, желательно заранее подготовить запас продуктов, которые не требуют особых условий хранения или длительного приготовления. Например:

мясные, рыбные и овощные консервы;

орехи;

сухофрукты;

хлебцы и сухое печенье;

энергетические и злаковые батончики;

готовые каши;

крупы быстрого приготовления;

паштеты в небольших упаковках;

фруктовые и овощные пюре;

другие продукты с длительным сроком хранения.

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При формировании запасов нужно обращать внимание на сроки годности и рекомендации по хранению. Лучше всего выбирать привычные для семьи продукты, которые вы регулярно употребляете. Так их можно использовать в повседневном рационе, время от времени обновляя запасы и не допуская порчи еды.

Также стоит положить в набор ручной консервный нож. Он пригодится, если на жестяных банках нет специального кольца для открывания.

Какой запас воды необходим

Запас воды нужно делать из расчета 2-3 литра питьевой воды в сутки на члена семьи и еще 7-12 литров на технические нужды. Лучше запастись сразу на несколько дней.

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Однако имейте в виду, что этот запас нужно регулярно обновлять. В застоявшейся воде могут размножаться опасные микроорганизмы.

Чем пригодится термос

Во время длительных отключений термос поможет сохранить горячую воду. Когда электричество есть, можно вскипятить воду и перелить ее в термос, чтобы позже заварить чай, кофе или блюда быстрого приготовления. Если отключения происходят по заранее известному графику, воду удобно нагревать непосредственно перед тем, как отключат электричество.

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Как уберечь еду, если холодильник обесточен

Чтобы продукты дольше оставались холодными, во время отключений нужно как можно реже открывать холодильник и морозильную камеру. Это поможет сохранить низкую температуру внутри.

По информации Минздрава, если дверца остается закрытой, еда в холодильнике может безопасно храниться до 4 часов. В полностью заполненной морозильной камере этот срок составляет до 48 часов, а в полупустой – до 24 часов.

Дополнительно можно подготовить замороженные бутылки или емкости с водой, которые помогут поддерживать холод. Еще один полезный аксессуар – термосумка с аккумуляторами холода.

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Не следует проверять безопасность продуктов, пробуя их на вкус. Если изменились запах, цвет или консистенция еды либо есть другие основания сомневаться в ее качестве, от употребления лучше отказаться.

Полный перечень вещей для подготовки к отключениям

Чтобы было удобнее проверить, все ли необходимое есть дома, можно воспользоваться таким списком:

Освещение: фонарики, аккумуляторные лампы, запасные батарейки.

фонарики, аккумуляторные лампы, запасные батарейки. Зарядка устройств: повербанк, кабели для зарядки, по возможности – портативная зарядная станция.

повербанк, кабели для зарядки, по возможности – портативная зарядная станция. Связь: заряженный смартфон, повербанк, резервный источник питания для роутера.

заряженный смартфон, повербанк, резервный источник питания для роутера. Питание: консервы, орехи, сухофрукты, хлебцы и другие продукты длительного хранения, не требующие сложного приготовления.

консервы, орехи, сухофрукты, хлебцы и другие продукты длительного хранения, не требующие сложного приготовления. Вода: запас питьевой воды и отдельный запас для бытовых нужд.

запас питьевой воды и отдельный запас для бытовых нужд. Хранение продуктов: термосумка, хладоэлементы или бутылки с предварительно замороженной водой.

термосумка, хладоэлементы или бутылки с предварительно замороженной водой. Горячая вода: термос.

Позаботиться обо всех этих вещах лучше заранее. Если дома постоянно есть необходимый запас, даже длительные перебои с электроснабжением будет значительно легче пережить.

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