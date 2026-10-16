Что такое ''комфортная'' еда и почему ее нужно есть именно на ужина: делимся рецептом очень полезного блюда

Комфортная и безопасная еда для желудка – это мягкие, легкоусвояемые блюда комнатной или теплой температуры, которые не раздражают слизистую оболочку. Это могут быть овощи в термической обработке: картофель, кабачки, морковь, цветная капуста (отварные или запеченные без корочки), а также нежирная рыба: хек, треска, судак (отварная или на пару), Среди таких овощей особое место занимает спаржа, которая является очень полезным продуктом, который можно есть хоть каждый день. А также ее можно просто запечь в духовке 5 минут или отварить, сделать вкусный салат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из спаржи, лука и овощей.

Ингредиенты:

спаржа – 300 г

помидоры черри – 200 г

красный лук – 1/2 шт.

сыр фета – 100 г

чеснок – 2 зуб.

сливочное масло

оливковое масло

кунжут по желанию

соль, черный перец

Заправка:

мед 1 ч.л.

оливковое масло – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

горчица в зернах – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. У спаржи отломите жесткие кончики. Возьмите стебель за оба конца и согните его – он сам сломается в том месте, где заканчивается жесткая часть. Если стебли крупные – очистите, затем нарежьте. На сковороде разогрейте оливковое масло и сливочное масло. Добавьте чеснок. Затем обжарьте спаржу 4-6 минут на среднем огне до легкой румяности. В конце добавьте щепотку соли и черный перец.

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2. Выложите на тарелку теплую спаржу, нарезанные помидоры и лук.

3. Для заправки смешайте все ингредиенты, полейте ею салат и перемешайте. Сверху разложите фету. По желанию посыпьте кунжутом.

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