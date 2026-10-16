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Что такое "комфортная" еда и почему ее нужно есть именно на ужина: делимся рецептом очень полезного блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 2,1 т.
Рецепт салата
Что такое "комфортная" еда и почему ее нужно есть именно на ужина: делимся рецептом очень полезного блюда. Источник: Сгенерировано ИИ

Комфортная и безопасная еда для желудка – это мягкие, легкоусвояемые блюда комнатной или теплой температуры, которые не раздражают слизистую оболочку. Это могут быть овощи в термической обработке: картофель, кабачки, морковь, цветная капуста (отварные или запеченные без корочки), а также нежирная рыба: хек, треска, судак (отварная или на пару), Среди таких овощей особое место занимает спаржа, которая является  очень полезным продуктом, который можно есть хоть каждый день. А также ее можно просто запечь в духовке 5 минут или отварить, сделать вкусный салат

Что такое ''комфортная'' еда и почему ее нужно есть именно на ужина: делимся рецептом очень полезного блюда

Что приготовить из спаржи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из спаржи, лука и овощей. 

Ингредиенты:

  • спаржа – 300 г
  • помидоры черри – 200 г
  • красный лук – 1/2 шт.
  • сыр фета – 100 г
  • чеснок – 2 зуб. 
  • сливочное масло
  • оливковое масло
  • кунжут по желанию
  • соль, черный перец

Заправка:

  • мед 1 ч.л.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • горчица в зернах – 0,5 ч.л.
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Способ приготовления: 

1. У спаржи отломите жесткие кончики. Возьмите стебель за оба конца и согните его – он сам сломается в том месте, где заканчивается жесткая часть. Если стебли крупные – очистите, затем нарежьте. На сковороде разогрейте оливковое масло и сливочное масло. Добавьте чеснок. Затем обжарьте спаржу 4-6 минут на среднем огне до легкой румяности. В конце добавьте щепотку соли и черный перец.

Что такое ''комфортная'' еда и почему ее нужно есть именно на ужина: делимся рецептом очень полезного блюда

Жареная спаржа

2. Выложите на тарелку теплую спаржу, нарезанные помидоры и лук.

Что такое ''комфортная'' еда и почему ее нужно есть именно на ужина: делимся рецептом очень полезного блюда

Ингредиенты для блюда

3. Для заправки смешайте все ингредиенты, полейте ею салат и перемешайте. Сверху разложите фету. По желанию посыпьте кунжутом.

Что такое ''комфортная'' еда и почему ее нужно есть именно на ужина: делимся рецептом очень полезного блюда

Готовый салат

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