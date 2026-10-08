Что делать с лилиями осенью: нужно ли их выкапывать

Октябрь – это время последних работ по подготовке лилий к зимовке. Да, большинство луковиц этого цветка действительно может оставаться в почве до весны, но не все они одинаково хорошо переносят морозы.

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Чтобы луковицы лилий не ослабли перед зимой, нужно правильно подготовить клумбу, а также аккуратно провести подкормку и срезку стеблей. Именно от их состояния осенью зависит, как растения пробудятся с наступлением тепла и сколько цветов подарят летом. Как ухаживать за лилиями осенью, рассказало издание Deccoria.

Зимуют ли лилии в почве – какие нужно выкопать, а какие можно оставить

Большинство популярных садовых лилий прекрасно зимуют прямо в земле, поэтому каждую осень выкапывать их нет необходимости. В саду можно спокойно оставлять, прежде всего, морозостойкие сорта, в частности:

азиатские лилии (например, Black Out, Bumblebee, Monte Negro) – они относятся к самым выносливым и обычно без проблем переносят зиму в почве;

– они относятся к самым выносливым и обычно без проблем переносят зиму в почве; другие устойчивые садовые сорта – если они растут в рыхлой почве, где зимой не застаивается вода, выкапывать их в большинстве случаев не нужно.

Интересный факт: у лилий есть два типа корней. Те, что растут внизу луковицы, впитывают воду и питательные вещества, а стеблевые корни появляются выше луковицы и помогают растению питаться и удерживать побег. Оно может вырасти еще до того, как побег вытянется над землей. Это еще одна причина, по которой лилии не стоит сажать слишком мелко.

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Значительно больше внимания требуют ориентальные (восточные) лилии. Они более чувствительны к морозам, поэтому в более холодных регионах, особенно перед потенциально суровой и бесснежной зимой, их луковицы лучше выкопать. Наиболее подходящее время для этого – сентябрь или начало октября, когда листья начинают подсыхать.

После выкапывания луковицы следует очистить от земли и хорошо просушить. Затем их можно сложить в вентилируемую емкость и слегка присыпать влажным торфом, песком или опилками. Оптимальная температура для хранения составляет около 4–5 °C. Луковицы следует время от времени осматривать и сразу выбрасывать те, которые начинают гнить или болеть.

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Как ухаживать за лилиями в октябре, чтобы они хорошо перезимовали

Лилии, которые остаются зимовать на клумбе, необходимо защитить от морозов и излишней влаги. Но не стоит спешить со срезкой зеленых стеблей. Пока они остаются зелеными, луковица по-прежнему извлекает из них питательные вещества, чтобы набраться сил перед зимой и следующим сезоном. Удаляют их только тогда, когда они сами пожелтеют и высохнут – тогда стебли обрезают у самой земли.

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Из прочих работ следует провести уборку сорняков, удалить больные части растений, а также проверить, не застаивается ли на клумбе вода после дождей. Лилии не переносят влажной почвы: застой воды может привести к гниению луковиц, поэтому осенью за этим следует следить особенно внимательно.

С укрытием лилий лучше подождать до первых заморозков. Когда верхний слой земли немного подмерзнет, рассыпьте вокруг луковиц кору, сухие листья, торф или укройте их ветками хвойных деревьев. Не делайте этого раньше времени, так как под укрытием будет скапливаться влага, и луковицы начнут портиться.

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Осторожно следует относиться и к подкормке. Последнее стандартное внесение удобрений обычно проводят до конца сентября. В октябре категорически нельзя использовать азотосодержащие удобрения, ведь они стимулируют рост растения именно тогда, когда оно должно переходить в состояние покоя. Осенью лучше выбирать составы без азота, но с высоким содержанием калия и фосфора.

Хорошо подготовленные луковицы легче перенесут зиму и быстрее начнут расти весной. Именно накопленные запасы дадут растению силы выпустить крепкие побеги и завязать много бутонов. Поэтому осенний уход за лилиями имеет решающее значение для их цветения в следующем сезоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения в саду нужно успеть выкопать до заморозков.