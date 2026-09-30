При обычном переоформлении действующей отсрочки не должно быть промежутка, в течение которого нет ни старой, ни новой отсрочки. Предыдущая запись должна прекратиться одновременно с внесением сведений о новой отсрочке.

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Поэтому, если такое все же произошло, причиной может быть некорректная работа базы данных "Оберег". Юристы советуют письменно обратиться в ТЦК с требованием обеспечить отображение отсрочки в документе. Об этом рассказали юристы портала Юристы. UA.

Что известно

При переоформлении отсрочки может случиться так, что отсрочка перестанет отображаться в военно-учетных документах человека. Например, при попытке заменить студенческую отсрочку на освобождение по уходу через ЦНАП предыдущий статус может исчезнуть из приложения Резерв+, при этом новое основание появляется далеко не сразу.

Юристы пояснили, что согласно постановлению правительства № 560 факт подачи новых документов на отсрочку не аннулирует действующую отсрочку. Она обязана действовать до тех пор, пока комиссия ТЦК не примет официальное решение. Если решение положительное, прежнее основание теряет силу непосредственно в день регистрации нового. В случае отказа предыдущая отсрочка продолжает действовать до конца первоначального срока. Периода, когда у человека вообще нет ни старой, ни новой отсрочки, быть не должно.

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Почему может исчезнуть отсрочка из Резерв+

Один из вариантов, почему отсрочка могла исчезнуть, – это если первая отсрочка закончилась в связи с истечением срока ее действия, то есть это случайно совпало по времени с тем, что человек подал документы на другую отсрочку.

Еще одной причиной могло быть то, что комиссия установила утрату основания, связанного с обучением, и приняла решение об отмене.

"Пункт 60 Порядка № 560 предусматривает проверку имеющихся оснований в течение пяти календарных дней, в частности после подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки. Если в ходе проверки установлено, что право на отсрочку по причине обучения утрачено, комиссия отменяет ее в течение семи календарных дней со дня выявления отсутствия оснований", – отметил юрист Юрий Айвазян.

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Он добавил, что, со, согласно пункту 65 Порядка № 560, об отмене ранее принятого решения заявителя уведомляют в письменной форме не позднее следующего календарного дня после принятия решения. То есть военнообязанного должны уведомить об отмене отсрочки.

И еще одной причиной является то, что действующая отсрочка отображается неправильно, хотя законных оснований для ее прекращения нет. То есть причина заключается в обычных технических сбоях базы Оберег.

Что делать, если отсрочка исчезла без причины

Если действующий статус об отсрочке исчез, адвокат Юрий Айвазян советует в первую очередь проверить дату окончания предыдущей отсрочки в бумажном военно-учетном документе. Далее следует проверить свою электронную почту и личный кабинет на наличие официальных уведомлений от ТЦК.

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Если сроки не истекли, а писем нет, необходимо направить официальное обращение в ТЦК. В документе следует потребовать четких разъяснений о том, принималось ли решение об аннулировании, на каких основаниях и когда именно отправлялось уведомление. Если такого решения комиссия не принимала, необходимо потребовать немедленного восстановления действующей отсрочки в реестре до истечения ее законного срока. К заявлению необходимо приложить опись документов из ЦНАП и скриншот из Резерв+ или копию старого бумажного документа.

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Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что с 1 октября в Украине продолжат действовать действующие правила относительно отсрочек от мобилизации, однако для отдельных категорий военнообязанных порядок их получения и переоформления уже изменился. В то же время ряд нововведений касается бронирования работников, воинского учета и возвращения военнослужащих после срочной службы.

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