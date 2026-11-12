Что делать, если у спатифиллума пожелтели листья: эта специя ''оживит'' растение

Спатифиллум не особенно требовательное комнатное растение, но и у него есть свои недостатки. Когда его листья опадают, желтеют или становятся коричневыми, стоит воспользоваться простым домашним средством с корицей, которое может помочь растению восстановиться.

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Хотя спатифиллум не предъявляет сложных требований и его довольно просто выращивать, иногда мы можем заметить, что он увядает. Это комнатное растение быстро показывает, что текущие условия ему не совсем подходят. О том, как это исправить, расскажет OBOZ.UA.

Когда оно начинает терять свой первоначальный вид, не дает новых побегов, а его листья опадают, выглядят запущенными, желтеют или становятся коричневыми, это признак того, что его состояние ухудшилось.

Обычно это связано с чрезмерным поливом миролюбки. Избыток воды приводит к обесцвечиванию листьев, постоянной влажности почвы в горшке и даже появлению неприятного запаха. Это может не только ухудшить внешний вид растения, но и способствовать гниению корней. Поэтому важно знать, как реагировать, когда вы замечаете эти симптомы.

Первым шагом в борьбе с переувлажненной лилией является замена грунта. Для этого достаньте растение из горшка, очистите влажный грунт и обрежьте все гнилые корни острым инструментом. Оставьте только здоровые, белые и крепкие корни.

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Перед посадкой растения в новый грунт посыпьте горшок корицей. Она будет действовать как натуральное дезинфицирующее средство, предотвращая развитие грибковых заболеваний, которые легко распространяются через переувлажненный грунт.

Помните, однако, что растение нужно сажать в грунт со смесью специй только после того, как корни немного подсохнут после обрезки. Кроме того, убедитесь, что новый грунт легкий и воздухопроницаемый, и используйте горшок с дренажными отверстиями, чтобы лишняя вода могла стекать.

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