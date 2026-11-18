В цветочных магазинах сейчас сезон цикламенов. Они выглядят красиво, но без надлежащих знаний о выращивании быстро сбросят цветы и листья.

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Самые важные факторы – местоположение и правильный полив, пишет OBOZ.UA.

Персидский цикламен – один из самых красивых комнатных цветов, украшающий наши дома осенью и зимой. Однако иногда он может начать увядать и терять листья уже через несколько дней после покупки. Это может быть вызвано неподходящими условиями выращивания, особенно чрезмерно высокими температурами, или неправильным поливом.

Проблемы с выращиванием чаще всего возникают из-за неудачного местоположения и температуры в помещении. В период цветения цикламен предпочитает прохладные условия и температуру от 15 до 18 градусов Цельсия.

Самое большое преступление – поставить цветочный горшок рядом с источником тепла, например, радиатором или камином. Высокие температуры и сухой воздух могут ускорить увядание цветов, пожелтение листьев и сократить период цветения.

Где следует разместить цикламен в помещении, чтобы он цвел как можно дольше? Постарайтесь найти прохладное место подальше от радиаторов. В идеале это должно быть светлое место с рассеянным светом, где температура держится в пределах от 15 до 18 градусов Цельсия. Подойдут веранды или неотапливаемые лестничные клетки, если они получают достаточно света, а температура не опускается ниже нескольких градусов Цельсия.

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Перемещение цикламена в более прохладное и светлое место может улучшить его состояние и продлить период цветения. Однако важно помнить, что смена места не гарантирует появления новых цветов или восстановления поврежденных листьев.

Как только вы принесете цикламен домой, важно сразу найти для него подходящее место. Растение может реагировать на изменение условий, поэтому лучше не ставить его сначала в теплой гостиной, а затем часто перемещать между комнатами. Важно с самого начала обеспечить ему прохладное место и регулярно проверять влажность почвы.

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Некоторые люди пытаются компенсировать высокую температуру, чаще поливая цикламены. Однако это ошибка, поскольку избыток влаги может привести к гниению клубней. Один из симптомов чрезмерного полива – пожелтение листьев, хотя подобные симптомы могут появляться и тогда, когда растение находится в слишком теплом месте.

Лучше всего поливать цикламен снизу, наливая воду в горшок. Примерно через 15 минут слейте лишнюю воду, чтобы горшок не стоял в воде долгое время.

Поливайте цикламен, когда верхний слой почвы немного подсохнет. Более глубокий слой почвы должен оставаться слегка влажным, но не мокрым. Не допускайте полного пересыхания корневого кома.

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