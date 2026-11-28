Даже если человек уплатил штраф за нарушение правил воинского учета, красная отметка в приложении Резерв+ не всегда исчезает быстро. В такой ситуации важно выяснить, связано ли сохранение статуса с несвоевременным обновлением сведений или есть какие-то другие причины.

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Об этом сообщили в Судебно-юридической газете. Причиной может быть то, что соответствующие сведения еще не обработаны.

Что известно

Если в Резерв+ есть красная плашка с сообщением "Имеется информация об обращении ТЦК в Нацполицию", это означает, что ТЦК зафиксировал нарушение правил воинского учета и обратился в полицию по поводу доставления гражданина для составления протокола об административном правонарушении.

В частности, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 210 КУоАП – нарушении правил воинского учета, и статьей 210-1 КУоАП – нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В целом, по информации Минобороны, при уплате штрафа через Резерв+ зачисление и подтверждение платежа обычно занимает до 24 часов.

В материале подчеркнули, что такой розыск носит административный характер и не тождественен розыску лица в рамках уголовного производства.

При этом Резерв+ отображает информацию, содержащуюся в реестре Оберег, и самостоятельно не формирует статусы.

Какими могут быть причины, по которым отметка в Резерв+ не исчезает

Одной из возможных причин является то, что информация об исполнении постановления о наложении административного взыскания еще не обработана или соответствующие сведения в реестре Оберег не актуализированы.

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Особенно это касается случаев, когда штраф уплачен по банковским реквизитам, а не непосредственно через Резерв+.

В Минобороны отметили, что при оплате по реквизитам необходимо предоставить квитанцию об оплате в ТЦК и СП по месту воинского учета.

Также причиной может быть то, что в отношении гражданина зафиксировано несколько разных правонарушений. Исполнение постановления о наложении штрафа за одно из них не означает автоматического урегулирования остальных.

Например, если человек уплатил штраф за неявку по повестке, но в отношении него есть другое неурегулированное нарушение, соответствующая отметка может сохраняться.

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Точную причину сохранения розыска можно установить после проверки сведений в реестре и информации, на основании которой ТЦК обратился в Национальную полицию.

Что делать, если статус не исчезает

После обработки платежа нужно обновить электронный военно-учетный документ в приложении и проверить актуальный статус.

Если после обращения гражданина и предоставления документов об уплате штрафа ТЦК не исправляет недостоверные сведения или не сообщает Национальной полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставления, соответствующие действия или бездействие можно обжаловать в вышестоящий орган или административный суд.

Право на судебную защиту в таких правоотношениях предусмотрено статьей 55 Конституции Украины и статьей 5 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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