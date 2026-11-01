Что делать, если полотенца медленно сохнут и неприятно пахнут: самые распространенные ошибки

Знакома ли вам ситуация, когда вы достаете свежее полотенце из сушилки после стирки, а от него пахнет затхлостью? Это случается чаще, чем вы думаете!

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Эта проблема чаще всего возникает осенью и зимой, когда мы вынуждены сушить белье в помещении. Что именно вызывает этот неприятный запах, рассказывает OBOZ.UA.

Начнем с, казалось бы, незначительных причин, которые на самом деле имеют значение. Плохой отжим полотенец – самый быстрый способ появления затхлого запаха. Если стиральная машина перегружена, она не может как следует откачать воду, из-за чего полотенца сохнут гораздо дольше.

Раз уж речь зашла о стиральных машинах, не забывайте о регулярном запуске программы очистки. Грязь и остатки моющего средства накапливаются в щелях барабана, что может вызвать неприятный запах тканей после стирки.

Еще одной причиной является плохая циркуляция воздуха в квартире, которая препятствует достаточно быстрому испарению влаги. Влажное полотенце – идеальная среда для размножения бактерий, и хотя вы их не видите, вы можете их почувствовать. Поэтому крайне важно регулярно проветривать квартиру, даже в холодные месяцы. Влага из белья оседает на мебели, одежде и стенах и может способствовать образованию плесени!

Как сделать так, чтобы полотенца быстрее высохли

Есть несколько полезных хитростей, которые помогут вам ускорить высыхание полотенец.

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Развешивание на сушилке: Не пытайтесь уместить как можно больше полотенец на маленькой сушилке. Плотно сложенная ткань будет плохо просыхать. Полотенца следует вешать на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, оставляя между ними по одной перекладине, чтобы воздух мог свободно циркулировать у каждого сантиметра ткани.

Не пытайтесь уместить как можно больше полотенец на маленькой сушилке. Плотно сложенная ткань будет плохо просыхать. Полотенца следует вешать на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, оставляя между ними по одной перекладине, чтобы воздух мог свободно циркулировать у каждого сантиметра ткани. Стирайте меньше белья за раз: вместо того чтобы загружать стиральную машину до самой дверцы, лучше постирать несколько полотенец одновременно. Они не только лучше отстираются и отожмутся, но и их будет легче сушить.

вместо того чтобы загружать стиральную машину до самой дверцы, лучше постирать несколько полотенец одновременно. Они не только лучше отстираются и отожмутся, но и их будет легче сушить. Поставьте сушилку в хорошо проветриваемом помещении: свободная циркуляция воздуха имеет ключевое значение. Поставьте сушилку в комнате, в которой вы редко бываете, и откройте окна. Через несколько часов белье будет достаточно сухим, чтобы его можно было досушить, не открывая окна и не охлаждая комнату.

свободная циркуляция воздуха имеет ключевое значение. Поставьте сушилку в комнате, в которой вы редко бываете, и откройте окна. Через несколько часов белье будет достаточно сухим, чтобы его можно было досушить, не открывая окна и не охлаждая комнату. Купите осушитель воздуха: если вы считаете, что одного проветривания недостаточно, чтобы решить проблему влажности, приобретите осушитель воздуха. Это устройство будет поглощать водяной пар из воздуха, позволяя вашему белью быстрее высыхать.

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