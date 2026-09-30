Обстрел может начаться внезапно, когда человек находится на улице по делам или гуляет с ребенком. В такой ситуации важно как можно быстрее найти безопасное место или правильно укрыться от взрывов.

Видео дня

О том, как действовать во время атаки, напомнила в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ведомство опубликовало инфографику с основными правилами поведения во время обстрела.

Как действовать во время обстрела

Прежде всего нужно укрыться. Для этого можно использовать метро, подземный переход, парковку или лестничную площадку.

Если поблизости слышны звуки взрывов, нужно как можно быстрее лечь на землю и укрыться в любом углублении. Если рядом находится ребенок, сначала следует уложить его в углубление, а затем накрыть собой.

РЕКЛАМА

Также важно правильно принять безопасную позу: лечь на живот и скрестить ноги, прикрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот. Без крайней необходимости не стоит поднимать голову.

Другие советы от ГСЧС

Напомним, во время российских обстрелов свисток и фонарик могут помочь спасателям найти человека под завалами. По словам старшего лейтенанта ГУ ГСЧС в Киевской области Владимира Савостьянова, свисток позволяет подавать сигнал без значительных затрат сил, если человек оказался зажатым.

Главные истории дня

В то же время ночью фонарик можно использовать для подачи светового сигнала спасателям. Специалисты подчеркивают, что под завалами нельзя пользоваться спичками или зажигалками из-за риска утечки газа и взрыва.

Как писал OBOZ.UA, в ГСЧС также призвали не спешить выходить из укрытия сразу после отбоя воздушной тревоги. После российских атак вблизи домов и других гражданских объектов могут оставаться обломки ракет, дронов или неразорвавшиеся боеприпасы, которые способны взорваться. Спасатели советуют не приближаться к таким предметам, не прикасаться к ним и сообщать о находке по номерам 101 или 102.

РЕКЛАМА