Что делать, чтобы квашеная капуста не стала горькой и серой: советы от опытных хозяек

Идеальная квашеная капуста должна быть хрустящей, легкой и кислой. Проще всего купить её в магазине, но качественная квашеная капуста дорогая и не так легкодоступна, как кажется.

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Приготовить её дома гораздо дешевле, к тому же она не содержит консервантов и искусственных кислот. Следуйте приведённым ниже советам, и ваша квашеная капуста всегда будет идеальной, пишет OBOZ.UA.

Выбирая капусту для квашения, ищите кочаны со светлым, равномерным цветом без желтых или зеленых пятен. Лучше всего покупать позднеспелые сорта белокочанной капусты.

Также проверьте сердцевину — твёрдую центральную часть капусты, на которой держатся листья. Она должна быть прозрачной, без пятен и запахов. Если вы заметите там какие-либо изменения, это признак того, что весь овощ поражен. Вырезание этой части не поможет; капуста испортится во время брожения, и ваши усилия окажутся напрасными.

Одна из распространённых проблем — это серый цвет капусты. После маринования она напоминает мокрую бумагу, а не хрустящую добавку. Слишком длительное хранение нарезанной капусты на столе может стать проблемой. Несколько часов окисления сока и листьев могут повлиять на конечный цвет рассола. Не разделяйте этапы маринования на несколько дней; лучше сделать всё сразу.

Плотная укладка капусты в контейнеры должна позволить соку выделиться, покрывая весь верхний слой. Рекомендуется использовать специальные прессы для бочек и банок, чтобы листья оставались ниже уровня сока.

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Квашеная капуста требует много соли, но есть один нюанс. Легко переборщить. Слишком много соли безвозвратно испортит вкус. Хорошее соотношение — 15 г соли на 1 кг капусты. Лучше всего взвесить очищенную капусту без сердцевины, а затем отмерить соответствующее количество соли. Никогда не делайте этого на глаз! Соль придает вкус и вытягивает сок из капусты.

Температура, при которой вы храните соленья, играет ключевую роль в процессе ферментации. Слишком тёплое место способствует изменению вкуса и аромата. С другой стороны, слишком низкая температура тормозит процесс ферментации. Капуста лучше всего ферментируется при температуре от 18 до 22 градусов Цельсия. Весь процесс ферментации длится около 2–3 недель. После этого капуста готова к употреблению.

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