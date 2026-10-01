Что делать с плетистыми розами осенью: советы, которые улучшат цветение

Плетистые розы – прекрасный материал для ландшафтного дизайна даже в совсем небольшом саду. Но они чувствительны к зимним холодам. Если скелетные ветви, закрепленные на опоре, зимой замерзнут, весной их придется полностью вырезать, а на выращивание новых уйдет несколько лет.

Видео дня

Поэтому осенью очень важно позаботиться о защите растения. Как правильно ухаживать за плетистыми розами в преддверии холодов, чтобы их побеги успешно пережили зиму, разбиралось издание Deccoria.

Как поливать и подкармливать плетистые розы осенью

Осенний уход за плетистыми розами включает подкормку удобрениями без содержания азота, обильный полив перед заморозками и обязательную уборку опавших листьев. Чтобы растение не наращивало новые побеги и листья, внесение азотных препаратов следует завершить еще в конце июля. Этот элемент стимулирует активный рост нежных побегов, которые просто не успеют одревеснеть к зиме и легко вымерзнут.

С середины августа до середины октября розы можно подкормить специальным осенним удобрением. Выбирайте состав с минимальным содержанием азота или вообще без него (в маркировке NPK первая цифра должна быть низкой, а две следующие – значительно выше). Фосфор и калий ускоряют созревание древесины и повышают морозостойкость растения. Вносите удобрения только на влажную землю, ведь в сухом грунте их компоненты не растворятся и не дойдут до корней.

Если осень оказалась сухой, обильно полейте кусты до того, как замерзнет почва. Зимой корни не способны впитывать влагу, поэтому заранее накопленный запас защитит побеги от высыхания в морозные и ветреные дни. Лейте воду строго под куст и старайтесь не мочить листья – лишняя влага на них провоцирует грибковые заболевания.

РЕКЛАМА

По этой же причине поздней осенью тщательно сгребите всю листву из-под кустов и утилизируйте ее вместе с зелеными отходами. Не кладите отходы в компостер, ведь возбудители болезней могут вернуться с готовым компостом обратно на ваши клумбы.

Нужно ли обрезать плетистые розы осенью

Осенью обрезка плетистых роз должна сводиться только к санитарному удалению сухих, больных и сломанных ветвей. Основную обрезку отложите до весны, когда минуют сильные морозы – тогда будет четко видно, какие именно побеги пострадали от холода. А вот ветки с черными пятнами вырезайте немедленно: они замерзнут даже под надежным укрытием.

Главные истории дня

Не укорачивайте сейчас длинные побеги, особенно у сортов плетистых роз, которые цветут один раз в год. Цветки у них закладываются на побегах прошлого сезона, поэтому после осенней стрижки цветение будет скудным. Такую обрезку проводят летом, сразу после отцветания.

Длинные побеги, остающиеся на кусте, аккуратно привяжите садовым шпагатом или мягкой лентой к перголе, решетке или забору – иначе ветер и тяжелый снег легко их сломают. Если какой-то побег слишком длинный и его невозможно надежно закрепить, его лучше немного укоротить.

РЕКЛАМА

Как правильно окучивать плетистые розы

Чтобы защитить основание куста и корневую систему от морозов, насыпьте вокруг растения холмик из садовой земли, смешанной с вызревшим компостом. Высота окучивания должна составлять примерно 20-30 см – так, чтобы полностью прикрыть основание и место прививки (утолщение, из которого растет сортовая часть). Если замерзнет именно это место, сохранить сорт уже не удастся. Если же основа надежно защищена, весной из нее отрастут новые побеги, даже если верхняя надземная часть будет повреждена морозом.

РЕКЛАМА

Окучивать розы следует непосредственно перед замерзанием почвы – во второй половине ноября. Слишком раннее окучивание может спровоцировать нежелательный рост прикрытой части куста.

Почву для холмика берите из другой части сада, чтобы не обнажить корни самого куста. Не используйте торф: он удерживает слишком много влаги и вызывает загнивание. Для окучивания подойдет только сухой материал, ведь укрытие должно защищать корни не только от холода, но и от избыточной влажности.

Сверху на землю положите еловые или сосновые ветки. Они защитят почву от порывистого сухого ветра, задержат снег и сгладят температурные колебания.

РЕКЛАМА

Чем укрыть длинные побеги плетистых роз от морозов

Чтобы длинные стебли не замерзли, оберните их белым зимним агроволокном плотностью 50 г/кв. м, соломенными матами, джутом или прикройте хвойными ветками. Особого внимания требуют повторноцветущие сорта, ведь они более чувствительны к морозам, чем те, что цветут один раз в сезон.

РЕКЛАМА

Способ укрытия зависит от размера растения. Молодой куст с гибкими ветвями можно снять с опоры, связать побеги вместе, осторожно прижать к земле и прикрыть хвойными ветками, сухими листьями или агроволокном. Не засыпайте побеги землей, так как прикопанные ветви могут пустить корни.

Если куст уже взрослый и огромный, и его невозможно снять с перголы без повреждений, оберните его защитным материалом прямо вместе с опорой. Между ветвями можно дополнительно проложить хвойные ветки. Все это прочно перевяжите веревкой, чтобы укрытие не сорвал сильный ветер.

РЕКЛАМА

Никогда не обертывайте побеги пленкой или другими материалами, которые не пропускают воздух. Под ними скапливается конденсат, что приводит к загниванию. Также не спешите с укрытием в теплые дни. Утепляйте розы только после наступления устойчивых заморозков, обычно в середине ноября.

Укрытие снимают весной, когда окончательно минет угроза сильных морозов. Однако не спешите раскрывать укрытую почву при первом же потеплении: кратковременная оттепель – это еще не конец зимы, и обнаженную корневую шейку могут легко повредить поздние заморозки.

РЕКЛАМА

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать гибискус.

РЕКЛАМА