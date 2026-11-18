Обычные теннисные мячики, брошенные в сушилку, могут кардинально изменить ситуацию. Речь не о развлечении или случайных экспериментах, а о том, чтобы сделать сушку белья эффективнее.

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Благодаря мячикам ткани лучше разделяются, а теплый воздух легче циркулирует между ними. Одежда также становится мягче и пышнее, пишет OBOZ.UA.

Это может уменьшить количество складок и сократить время сушки. Трюк с мячиком особенно полезен зимой при сушке пуховиков, а также одеял и подушек, поскольку он предотвращает слипание наполнителя и помогает ему сохранять пышность.

Нет необходимости бросать в сушилку целый набор теннисных мячей. Двух-трех вполне достаточно. Вы также можете использовать специальные мячики для сушки шерсти, но нет смысла переплачивать.

Чтобы ускорить сушку белья, также стоит запустить дополнительный цикл отжима, который удалит лишнюю воду из одежды.

Помимо теннисных мячей, можно просто положить в сушильную машину сухое полотенце, чтобы оно впитало часть влаги из одежды. Также лучше не перегружать сушилку, поскольку тканям нужно пространство для свободной циркуляции воздуха.

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