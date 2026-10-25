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Что означает, если в батарее стучит или булькает: причины и что с этим делать

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
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Что означает, если в батарее стучит или булькает: причины и что с этим делать
Как проверить батареи. Источник: Pexels

Когда радиатор издает странные звуки после включения отопления, легко сначала подумать о неисправности системы. Однако во многих случаях причина может быть простой.

Однако бывают ситуации, когда лучше действовать немедленно, поскольку источником проблемы может быть воздух в системе или более серьезная неисправность, пишет OBOZ.UA.

Осенью системы отопления работают интенсивнее, и с каждым запуском часто появляются тревожные звуки – стук, бульканье или свист. Однако это не всегда свидетельствует о неисправности, требующей вмешательства специалиста. Важно знать, когда достаточно немного подождать, а когда пора прокачать радиатор или проверить систему.

Однако кратковременный стук или тиканье сразу после запуска часто не свидетельствует о чем-то серьезном. Обычно это вызвано изменением температуры.

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Металл, из которого изготовлены радиатор и трубы, расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Эти небольшие движения могут вызывать треск, особенно когда компоненты трутся о кронштейны, стены или пол.

Если эти звуки возникают только во время нагревания или охлаждения, быстро стихают, а радиатор нагревается нормально, обычно нет причин для беспокойства. Громкие, повторяющиеся стуки или шум, который не прекращается после прогрева системы, следует рассматривать иначе. Эти звуки могут быть вызваны потоком воды или проблемами с клапаном.

Звуки льющейся воды и бульканье, которые часто сопровождаются неравномерным нагреванием радиатора, также могут вызывать беспокойство. Такие симптомы могут свидетельствовать о наличии воздуха в системе, который препятствует нормальному потоку воды.

Воздушный радиатор часто теплый снизу и более холодный сверху. Он также иногда может обогревать квартиру менее эффективно, чем раньше. Воздух сам по себе не свидетельствует о серьезной проблеме, но игнорировать его не следует. Воздух препятствует нормальному потоку воды и может снизить эффективность отопления.

Часто решением становится прокачка радиатора. Прежде чем начать эту процедуру, выключите отопление и подождите, пока радиатор остынет. Только после этого следует открыть выпускной клапан. Делать это нужно с особой осторожностью. Однако, если вы не знаете, как безопасно прокачать радиатор, лучше обратиться за помощью к специалистам.

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