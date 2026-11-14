Что необычного приготовить из свеклы: салат, который легко заменит традиционные
Салат из свеклы не обязательно должен быть скучным гарниром. Просто выберите правильные добавки, и в этом случае грецкие орехи в сочетании с черносливом – отличный выбор. Этот салат прекрасно сочетается с разными видами жаркого, мясным фаршем или свиными отбивными.
Если вам наскучила классическая свекла, этот салат позволит открыть ее заново. Вареная свекла мягкая, сочная и от природы сладкая. Грецкие орехи уравновешивают ее сладость и добавляют приятный хруст, пишет OBOZ.UA.
Сушеные сливы, в свою очередь, усиливают вкус свеклы, создавая фруктовую композицию. Однако важно выбирать сушеные, а не копченые сливы – их насыщенный дымный аромат может перебить другие ингредиенты.
Ингредиенты:
- 700-800 г вареной свеклы (можно использовать вакуумно упакованную из магазина)
- 2 зубчика чеснока
- 3 столовые ложки измельченных грецких орехов
- 8-10 сушеных слив
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 3 столовые ложки масла
- ½ чайной ложки сахара
- соль и перец
- по желанию: петрушка для посыпки.
Способ приготовления
Очистите отваренную и охлажденную свеклу и натрите ее на крупной терке.
Очистите чеснок и выдавите его через чеснокодавилку. Тонко нарежьте сливы и мелко нарежьте грецкие орехи. Добавьте все в миску со свеклой.
Добавьте масло и лимонный сок. Добавьте сахар, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
Охладите готовый салат в течение часа, чтобы он пропитался вкусом. Перед подачей посыпьте измельченной петрушкой. Подавайте отдельно или в качестве гарнира. Приятного аппетита!
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