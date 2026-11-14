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Что необычного приготовить из свеклы: салат, который легко заменит традиционные

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
270
Что необычного приготовить из свеклы: салат, который легко заменит традиционные
Что приготовить из свеклы. Источник: Pexels

Салат из свеклы не обязательно должен быть скучным гарниром. Просто выберите правильные добавки, и в этом случае грецкие орехи в сочетании с черносливом – отличный выбор. Этот салат прекрасно сочетается с разными видами жаркого, мясным фаршем или свиными отбивными.

Если вам наскучила классическая свекла, этот салат позволит открыть ее заново. Вареная свекла мягкая, сочная и от природы сладкая. Грецкие орехи уравновешивают ее сладость и добавляют приятный хруст, пишет OBOZ.UA.

Сушеные сливы, в свою очередь, усиливают вкус свеклы, создавая фруктовую композицию. Однако важно выбирать сушеные, а не копченые сливы – их насыщенный дымный аромат может перебить другие ингредиенты.

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Что необычного приготовить из свеклы: салат, который легко заменит традиционные

Салат из свеклы. Источник: Pexels

Ингредиенты:

  • 700-800 г вареной свеклы (можно использовать вакуумно упакованную из магазина)
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 столовые ложки измельченных грецких орехов
  • 8-10 сушеных слив
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 3 столовые ложки масла
  • ½ чайной ложки сахара
  • соль и перец
  • по желанию: петрушка для посыпки.

Способ приготовления

Очистите отваренную и охлажденную свеклу и натрите ее на крупной терке.

Очистите чеснок и выдавите его через чеснокодавилку. Тонко нарежьте сливы и мелко нарежьте грецкие орехи. Добавьте все в миску со свеклой.

Добавьте масло и лимонный сок. Добавьте сахар, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Охладите готовый салат в течение часа, чтобы он пропитался вкусом. Перед подачей посыпьте измельченной петрушкой. Подавайте отдельно или в качестве гарнира. Приятного аппетита!

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