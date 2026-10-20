"Что на тебе было?" Анонимные истории о гендерно обусловленном насилии станут основой выставки, направленной против виктимблейминга

Когда человек решается рассказать о пережитом насилии, одним из первых и самых болезненных вопросов, который он может услышать от окружающих или даже близких, становится: "А что на тебе было?".

Видео дня

Это классическое проявление виктимблейминга – обвинение пострадавшего. В обществе до сих пор распространено явление, когда вместо осуждения преступника начинается поиск "оправданий" для насилия: откровенная юбка, поздний час, алкоголь или "провокационное" поведение. В результате ответственность за содеянное перекладывается с человека, совершившего преступление, на человека, который это пережил.

Именно эту проблему поднимает предстоящая выставка "Что на тебе было?", которую готовит ОО "Девушки" в рамках Консорциума WONA. Сейчас организаторы собирают анонимные истории людей, переживших сексуальное насилие, сексуальные домогательства или другие формы гендерно обусловленного насилия.

Истории, показывающие истинную цену чужих предрассудков

В основе будущей экспозиции будут реальные истории людей, переживших насилие, и воссозданные комплекты одежды, описанные в их рассказах.

Главный посыл выставки будет заключаться в том, что насилие никоим образом не зависит от одежды, внешности или поведения человека. Насилие – это всегда сознательный выбор насильника/-ницы, и ответственность за него лежит исключительно на нем/ней.

Общественные предрассудки годами формируют атмосферу, в которой пострадавшие испытывают стыд и вину вместо сочувствия и поддержки. Поэтому задача проекта – заменить молчание на голос, а обвинения – на солидарность и помощь.

РЕКЛАМА

Как присоединиться к проекту: безопасно и анонимно

Если вы чувствуете, что готовы рассказать о своем опыте, это можно сделать через специальную онлайн-форму.

Участие в сборе свидетельств добровольное. Не обязательно отвечать на все вопросы – любой из них можно пропустить или в любой момент прекратить заполнение анкеты. Вы сами решаете, о чем рассказывать и в каком объеме.

Чтобы защитить свою конфиденциальность, не указывайте свое имя, контакты или другую информацию, по которой можно идентифицировать вас или других людей.

Главные истории дня

Все полученные свидетельства будут храниться в ОО "Девушки". Доступ к ним будут иметь только специалистки и специалисты, привлеченные к подготовке выставки.

Часть свидетельств будет представлена в экспозиции. На их основе организаторы воссоздадут комплекты одежды и подготовят информационные таблички. Текст предоставленного рассказа при необходимости может быть адаптирован или сокращен для выставочного формата с сохранением его содержания и абсолютной анонимности.

Проект "Что на тебе было?" реализуется в Украине в рамках Консорциума WONA в сотрудничестве с ОО "Девушки", ОО "Объединение ромских женщин "Голос Ромни"" и ВБО "Конвиктус Украина" при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

О дате и месте проведения выставки организаторы сообщат дополнительно.