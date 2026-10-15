Что лучше: принимать ванну вечером или утром? Неожиданные нюансы

В какое время суток лучше всего принимать ванну или душ? Это имеет решающее значение для гигиены и состояния кожи.

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Хотя у каждого свои привычки, многие люди задаются вопросом, что лучше: умываться утром перед школой или работой, или вечером перед сном. Что говорят по этому поводу эксперты, пишет OBOZ.UA.

Купание в конце дня имеет ряд преимуществ. Прежде всего, мы смываем все загрязнения, накопившиеся в течение дня. Пот, грязь, аллергены — все это попадает в канализацию. Это предотвращает попадание бактерий или загрязняющих веществ, накапливающихся снаружи, на постельное белье, на котором мы спим.

Однако вечернее купание не предотвращает рост микробов, которые размножаются в течение ночи, пока мы спим и потеем.

С другой стороны, утренний душ — это хороший способ смыть пот и бактерии, накопившиеся за ночь. Это позволяет начать день со свежей кожей и предотвращает слишком быстрое появление запаха пота на одежде. Бактерии размножаются на теле медленнее, что важно для надлежащей гигиены.

Оба варианта имеют свои преимущества, сторонников и противников. Стоит прислушаться к мнению экспертов по этому вопросу.

По их словам, выбор между утренним и вечерним душем зависит, прежде всего, от индивидуальных потребностей каждого человека. Это особенно важно для тех, кто работает посменно, поскольку их рабочий день может начинаться вечером. Те, кто выполняет физически тяжелую работу, также хотят освежиться после возвращения домой.

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Тёплый душ, принятый за 1–2 часа до сна, стабилизирует температуру тела, что облегчает засыпание. Тёплая или более прохладная струя воды утром стимулирует нервную систему и заряжает энергией на начало дня.

Каждый вариант имеет своё обоснование. Некоторые эксперты, однако, предпочитают начинать день с утреннего душа, но это их личное мнение. Поэтому можно утверждать, что лучше всего было бы завершать день ванной и начинать с душа, поддерживая гигиену кожи в течение дня.

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