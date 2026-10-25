Что добавить в тыквенный крем-суп, чтобы он был ароматнее: секретный ингредиент

Этой осенью стоит попробовать рецепт, который позволит вам открыть для себя хорошо известный овощ совершенно по-новому.

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Тыквенный суп с горгонзолой – сливочный, ароматный и насыщенный вкусом, а добавление грецких орехов приятно разбавляет его нежную текстуру, пишетOBOZ.UA.

Ингредиенты:

1 кг очищенной тыквы,

180 г лука,

600 мл овощного бульона,

150 г сыра горгонзола сладкая,

100 мл сливок для взбивания 30%,

2 зубчика чеснока,

25 г топленого сливочного масла,

1-2 столовые ложки свежего лимонного сока,

соль, перец,

щепотка мускатного ореха.

Добавки для подачи:

50 г сыра горгонзола дольче,

50 г грецких орехов,

несколько веточек свежего тимьяна.

Также подготовьте большую кастрюлю, блендер и сковороду для обжаривания орехов. Для более насыщенного вкуса можно использовать более острую горгонзолу пикканте, но имейте в виду, что она перебьет мягкую сладость тыквы.

Очистите лук и нарежьте кубиками. Разогрейте топленое масло в большой кастрюле, добавьте лук и пассеруйте 5-8 минут, пока он не размягчится. Добавьте измельченный чеснок и пассеруйте еще 2 минуты.

Очистите тыкву, удалите семена и волокнистую сердцевину, нарежьте мякоть кубиками. Переложите ее в кастрюлю, влейте овощной бульон и накройте крышкой. Варите 20-25 минут, пока тыква полностью не станет мягкой. Снимите кастрюлю с огня и добавьте сливки, соль, перец и мускатный орех.

Подождите несколько минут, затем взбейте содержимое кастрюли до однородной массы.

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Добавьте лимонный сок и 150 г измельченной горгонзолы без корочки. Помешивайте, пока сыр не расплавится, и попробуйте суп, чтобы при необходимости досолить. Поджарьте грецкие орехи на сухой сковороде до появления аромата и легкой корочки.

Разлейте горячий суп по тарелкам, затем посыпьте каждую порцию оставшейся горгонзолой, измельченными грецкими орехами и свежими листьями тимьяна. Подавайте сразу, желательно с хрустящими крутонами. Для еще более изысканного эффекта сбрызните суп небольшим количеством оливкового масла или добавьте несколько капель сливок.

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