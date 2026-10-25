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Что добавить в тыквенный крем-суп, чтобы он был ароматнее: секретный ингредиент

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
18
Что добавить в тыквенный крем-суп, чтобы он был ароматнее: секретный ингредиент
Что добавить в тыквенный крем-суп,. Источник: Pexels

Этой осенью стоит попробовать рецепт, который позволит вам открыть для себя хорошо известный овощ совершенно по-новому.

Тыквенный суп с горгонзолой – сливочный, ароматный и насыщенный вкусом, а добавление грецких орехов приятно разбавляет его нежную текстуру, пишетOBOZ.UA.

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенной тыквы,
  • 180 г лука,
  • 600 мл овощного бульона,
  • 150 г сыра горгонзола сладкая,
  • 100 мл сливок для взбивания 30%,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 25 г топленого сливочного масла,
  • 1-2 столовые ложки свежего лимонного сока,
  • соль, перец,
  • щепотка мускатного ореха.

Добавки для подачи:

  • 50 г сыра горгонзола дольче,
  • 50 г грецких орехов,
  • несколько веточек свежего тимьяна.

Также подготовьте большую кастрюлю, блендер и сковороду для обжаривания орехов. Для более насыщенного вкуса можно использовать более острую горгонзолу пикканте, но имейте в виду, что она перебьет мягкую сладость тыквы.

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Очистите лук и нарежьте кубиками. Разогрейте топленое масло в большой кастрюле, добавьте лук и пассеруйте 5-8 минут, пока он не размягчится. Добавьте измельченный чеснок и пассеруйте еще 2 минуты.

Очистите тыкву, удалите семена и волокнистую сердцевину, нарежьте мякоть кубиками. Переложите ее в кастрюлю, влейте овощной бульон и накройте крышкой. Варите 20-25 минут, пока тыква полностью не станет мягкой. Снимите кастрюлю с огня и добавьте сливки, соль, перец и мускатный орех.

Подождите несколько минут, затем взбейте содержимое кастрюли до однородной массы.

Добавьте лимонный сок и 150 г измельченной горгонзолы без корочки. Помешивайте, пока сыр не расплавится, и попробуйте суп, чтобы при необходимости досолить. Поджарьте грецкие орехи на сухой сковороде до появления аромата и легкой корочки.

Разлейте горячий суп по тарелкам, затем посыпьте каждую порцию оставшейся горгонзолой, измельченными грецкими орехами и свежими листьями тимьяна. Подавайте сразу, желательно с хрустящими крутонами. Для еще более изысканного эффекта сбрызните суп небольшим количеством оливкового масла или добавьте несколько капель сливок.

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