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Что добавить в банку с квашеной капустой, чтобы получить пикантную закуску: один секрет

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
357
Что добавить в банку с квашеной капустой, чтобы получить пикантную закуску: один секрет
Как приготовить вкусную квашеную капусту. Источник: Pexels

Квашеная капуста – это отличный источник витамина С и других полезных веществ, которые поддерживают иммунитет всей семьи. Она также становится основой для многих блюд, в частности для любимых капустных супов и бигоса.

Квашеная капуста определяет вкус многих последующих блюд, поэтому стоит уделять особое внимание ее приготовлению. Помимо основных ингредиентов, хозяйки советуют добавлять в каждую банку две сушеные ягоды можжевельника, пишет OBOZ.UA.

Лучше всего слегка раздавить ягоды можжевельника перед добавлением, чтобы высвободить их эфирные масла. Однако не переусердствуйте, поскольку у них очень насыщенный вкус. Слишком большое количество в одной банке может привести к тому, что квашеная капуста станет горькой.

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Ягоды можжевельника также помогают переваривать квашеную капусту, которая сама по себе трудно переваривается. В этом отношении они действуют подобно тмину.

Ягоды можжевельника – не единственная специя, которую стоит добавить в каждую банку квашеной капусты. Также можно взять зубчик чеснока, чтобы улучшить ее вкус. Еще один секрет – лавровый лист. Он хорошо ее сохраняет, поскольку обладает антимикробными свойствами.

Но при этом не стоит забывать об основе: правильном количестве соли. Это крайне важно для правильного брожения. Ошибки, допущенные на этом этапе, нельзя исправить специями.

Каков базовый рецепт квашеной капусты? На каждый килограмм мелко нашинкованной капусты добавляйте 20 г каменной соли. Это количество эффективно вытягивает сок из капусты и создает естественный рассол, который способствует росту молочнокислых бактерий.

Соль также обладает антибактериальными свойствами, защищая капусту от роста микроорганизмов, которые могут вызвать плесень.

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