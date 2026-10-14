Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Куриные котлеты – лучшее мясное блюдо и плюсы его в том, что готовятся котлеты элементарно. А готовить их можно из любого мяса и даже из печени, рыбы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с тертым сыром.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

творог – 100 г

сливочное масло – 50 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кладем в блендер лук, чеснок, куриное филе и измельчаем.

2. Добавляем в фарш масло комнатной температуры, соль и перец. Добавляем тертый на мелкой терке сыр и перемешиваем. В конце добавляем панировочные сухари, еще раз перемешиваем.

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3. Формируем котлеты и жарим до готовности.

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