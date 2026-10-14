Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент
Куриные котлеты – лучшее мясное блюдо и плюсы его в том, что готовятся котлеты элементарно. А готовить их можно из любого мяса и даже из печени, рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с тертым сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- творог – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Кладем в блендер лук, чеснок, куриное филе и измельчаем.
2. Добавляем в фарш масло комнатной температуры, соль и перец. Добавляем тертый на мелкой терке сыр и перемешиваем. В конце добавляем панировочные сухари, еще раз перемешиваем.
3. Формируем котлеты и жарим до готовности.
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