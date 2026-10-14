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Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 4,3 т.
Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент
Рецепт сочных куриных котлет с сыром. Источник: freepik.com

Куриные котлеты – лучшее мясное блюдо и плюсы его в том, что готовятся котлеты элементарно. А готовить их можно из любого мяса и даже из печени, рыбы.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Как приготовить вкусные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с тертым сыром

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 600 г
  • творог – 100 г
  • сливочное масло – 50 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зуб. 
  • панировочные сухари – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления: 

1. Кладем в блендер лук, чеснок, куриное филе и измельчаем.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Основа для фарша

2. Добавляем в фарш масло комнатной температуры, соль и перец. Добавляем тертый на мелкой терке сыр и перемешиваем. В конце добавляем панировочные сухари, еще раз перемешиваем.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Приготовление фарша

3. Формируем котлеты и жарим до готовности. 

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: понадобится всего один ингредиент

Готовые котлеты

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