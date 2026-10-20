Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Домашние котлеты – самое простое, мясное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно добавляя тертый лук, морковь, кабачок, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с тертым кабачком.

Ингредиенты:

куриный фарш из бедра – 600 г

кабачок – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 3-4 ст. л.

сливочное масло – 30 г

растительное масло

соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжариваем нарезанный лук до мягкости, затем добавляем мелко натертую морковь и готовим еще несколько минут.

2. Кабачок натираем на мелкой терке, немного солим и оставляем на 5 минут. Затем хорошо отжимаем лишнюю жидкость и добавляем к куриному фаршу. Добавляем остывшие обжаренные овощи, яйцо, соль, специи и панировочные сухари. Тщательно перемешиваем, отбиваем фарш и оставляем на 10 минут.

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3. Формируем котлеты влажными руками и обжариваем их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.

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