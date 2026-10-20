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Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,8 т.
Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент
Рецепт сочных куриных котлет. Источник: freepik.com

Домашние котлеты – самое простое, мясное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно добавляя тертый лук, морковь, кабачок, сыр. 

Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Что добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с тертым кабачком.

Ингредиенты:

  • куриный фарш из бедра – 600 г
  • кабачок – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • панировочные сухари – 3-4 ст. л.
  • сливочное масло – 30 г
  • растительное масло
  • соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели
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Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжариваем нарезанный лук до мягкости, затем добавляем мелко натертую морковь и готовим еще несколько минут.

Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Фарш для котлет

2. Кабачок натираем на мелкой терке, немного солим и оставляем на 5 минут. Затем хорошо отжимаем лишнюю жидкость и добавляем к куриному фаршу. Добавляем остывшие обжаренные овощи, яйцо, соль, специи и панировочные сухари. Тщательно перемешиваем, отбиваем фарш и оставляем на 10 минут.

Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Приготовление котлет

3. Формируем котлеты влажными руками и обжариваем их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.

Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Готовые котлеты

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