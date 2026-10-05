Что будет, если есть бананы каждый день: что показали исследования
Последние исследования подтверждают пользу от регулярного употребления бананов. Эти фрукты способны благотворно влиять на состояние организма и даже вызывать чувство счастья и прилив энергии.
К тому же они пригодятся тем, кто пытается похудеть. Немецкий таблоид Bild собрал топ-6 причин есть бананы каждый день.
1. Улучшают пищеварение
Благодаря повышенному содержанию пектина бананы способствуют улучшению пищеварения.
Дело в том, что пектин – это растворимая клетчатка, которую "любят" кишечные бактерии, и он полностью расщепляется.
2. Помогают при изжоге
Еще одним преимуществом бананов является высокое содержание крахмала. Он связывает избыток кислоты и облегчает изжогу без каких-либо лекарств.
3. Поднимают настроение
Аминокислота триптофан, содержащаяся в бананах, участвует в выработке гормона счастья – серотонина. Поэтому употребление этих фруктов поднимает настроение.
4. Заряжают энергией
Благодаря этой способности бананы часто называют "идеальной закуской для спортсменов". Ведь эти фрукты утоляют чувство голода, благодаря сочетанию фруктозы и клетчатки дают быстрый заряд энергии и содержат дофамин, способствующий бодрости и сосредоточенности.
Приятный бонус: все это не сопровождается повышением уровня сахара в крови, он остается неизменным.
5. Помогают похудеть
Несмотря на то, что в 100 г бананов содержится 92 килокалории, они могут способствовать снижению веса.
Секрет заключается в клетчатке, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и не влияет на уровень сахара в крови.
Исследование, проведенное среди диабетиков с избыточным весом, показало, что те, кто употреблял банановый крахмал, успешнее худели.
Зеленые бананы оказались особенно эффективными – они содержат больше устойчивого крахмала и дольше сохраняют чувство сытости.
6. Защищают сердце и снижают риск болезни Альцгеймера
Калий, содержащийся в бананах, крайне необходим для здоровья сердца. Он помогает снизить кровяное давление и уменьшает риск инсульта.
Специалисты советуют обратить внимание на эти фрукты людям с дефицитом калия. Более всего полезны будут сушеные бананы: в них калия особенно много.
А согласно южнокорейскому исследованию, бананы снижают риск болезни Альцгеймера: как и яблоки и апельсины, они содержат вещество, которое уменьшает окислительный стресс в мозге.
Ранее OBOZ.UA рассказывал про десять интересных фактов о клубнике.
Кроме того, мы собрали 5 фактов о пользе фасоли.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!