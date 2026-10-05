Что будет, если есть бананы каждый день: что показали исследования

Последние исследования подтверждают пользу от регулярного употребления бананов. Эти фрукты способны благотворно влиять на состояние организма и даже вызывать чувство счастья и прилив энергии.

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К тому же они пригодятся тем, кто пытается похудеть. Немецкий таблоид Bild собрал топ-6 причин есть бананы каждый день.

1. Улучшают пищеварение

Благодаря повышенному содержанию пектина бананы способствуют улучшению пищеварения.

Дело в том, что пектин – это растворимая клетчатка, которую "любят" кишечные бактерии, и он полностью расщепляется.

2. Помогают при изжоге

Еще одним преимуществом бананов является высокое содержание крахмала. Он связывает избыток кислоты и облегчает изжогу без каких-либо лекарств.

3. Поднимают настроение

Аминокислота триптофан, содержащаяся в бананах, участвует в выработке гормона счастья – серотонина. Поэтому употребление этих фруктов поднимает настроение.

4. Заряжают энергией

Благодаря этой способности бананы часто называют "идеальной закуской для спортсменов". Ведь эти фрукты утоляют чувство голода, благодаря сочетанию фруктозы и клетчатки дают быстрый заряд энергии и содержат дофамин, способствующий бодрости и сосредоточенности.

Приятный бонус: все это не сопровождается повышением уровня сахара в крови, он остается неизменным.

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5. Помогают похудеть

Несмотря на то, что в 100 г бананов содержится 92 килокалории, они могут способствовать снижению веса.

Секрет заключается в клетчатке, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и не влияет на уровень сахара в крови.

Исследование, проведенное среди диабетиков с избыточным весом, показало, что те, кто употреблял банановый крахмал, успешнее худели.

Зеленые бананы оказались особенно эффективными – они содержат больше устойчивого крахмала и дольше сохраняют чувство сытости.

6. Защищают сердце и снижают риск болезни Альцгеймера

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Калий, содержащийся в бананах, крайне необходим для здоровья сердца. Он помогает снизить кровяное давление и уменьшает риск инсульта.

Специалисты советуют обратить внимание на эти фрукты людям с дефицитом калия. Более всего полезны будут сушеные бананы: в них калия особенно много.

А согласно южнокорейскому исследованию, бананы снижают риск болезни Альцгеймера: как и яблоки и апельсины, они содержат вещество, которое уменьшает окислительный стресс в мозге.

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